Lydia en haar kinderen vierden Moederdag bij de Belgische grens: ‘Dit pakt niemand ons meer af'

Lydia Jansen (87) woont aan de Belgische kant van grens. Haar dochter Ester van Leest-Jansen woont in Valkenswaard. De coronamaatregelen weerhielden Ester en haar familie er niet van om er voor hun moeder een speciale Moederdag van te maken. Ze spraken zondag af bij de grens om samen een taartje te kunnen eten: “We hebben er het beste van gemaakt. Dit pakt niemand ons meer af."

Lydia en haar man Ed wonen net over de Belgische grens, in Hamont-Achel. Normaal gesproken zijn ze vaak in Valkenswaard te vinden voor boodschappen en een bezoek aan hun kinderen. Sinds de coronacrisis is doorgang geblokkeerd en komen zij hun huis bijna niet meer uit.