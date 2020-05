ZooParc Overloon gaat weer open, eerste dagen alleen voor abonnementhouders

ZooParc Overloon opent vanaf woensdag voorzichtig weer de deuren. De eerste dagen zijn alleen abonnementhouders welkom in de dierentuin. Vanaf komende maandag mogen ook andere bezoekers weer naar binnen.

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt, moeten bezoekers zich vooraf online aanmelden. Dat geldt ook voor abonnementhouders en mensen die via actiesites een kaartje hebben gekocht. Er wordt gewerkt met tijdvakken om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de ingang zijn.

Hoelang je daarna in het park blijft, maakt niet uit. “Als je eenmaal binnen bent, hoef je niet meer op je horloge te kijken”, verzekert parkmanager Roel Huibers. “Er zit geen maximumtijd aan een bezoek. Bezoekers kunnen dus op hun eigen tempo van het park en de dieren genieten.”

Voor het park geldt voorlopig een maximumaantal bezoekers. ZooParc werkt toe naar 1200 bezoekers per dag deze zomer, dat is zestig procent van het normale maximum. In de eerste weken zullen die aantallen nog niet gehaald worden.