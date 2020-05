Dirigent op tractor protesteert bij provinciehuis tegen nieuw cultuurbeleid

Dirigent Marc Versteeg op een tractor. (Foto: René van Hoof) Marc Versteeg is het niet eens met het nieuw cultuurbeleid. (Foto: René van Hoof' Volgende Vorige 1/2 Dirigent Marc Versteeg op een tractor. (Foto: René van Hoof)

Dirigent Marc Versteeg is het niet eens met het nieuwe cultuurbeleid van de provincie en heeft daarom besloten om een 'eenzaam protest' te voeren. Gekleed in dirigentenkostuum en met tractor protesteert hij maandagavond voor het provinciehuis in Den Bosch.

Geschreven door Bert van Doorn

Versteeg is dirigent bij Capella Brabant en kwartiermaker/intendant bij de stichting Demodokos. Ook is hij adviseur bij het Fonds Podiumkunsten en de provincie. Naar eigen zeggen protesteert hij 'in zijn eigen vrije tijd' tegen het nieuwe cultuurbeleid.

Subsidies worden grotendeels afgebouwd

Vorige week maakte het nieuwe provinciebestuur haar plannen bekend. De kunst- en cultuursector is ontzet. Hun subsidies worden de komende jaren grotendeels afgebouwd.

Volgens het akkoord moeten ze zich voorbereiden op het 'nieuwe normaal'. Alles is op één hoop gegooid onder de naam Vrije Tijd en Erfgoed. In het akkoord staat dat 'partijen die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op een geleidelijke afbouw van die subsidie'.