'Stalbezettingen schieten alle doelen voorbij', dierenactivist krijgt weinig begrip

Activisten voor de stal in Boxtel. (Foto: Hans van Hamersveld)

Een dierenactivist die deelnam aan de geruchtmakende stalbezetting in Boxtel, deed precies een jaar later zijn verhaal tegenover Omroep Brabant. De Brabantse politiek toont geen begrip voor zijn daden en sommige partijen eisen zwaardere straffen en maatregelen om escalatie te voorkomen als het nog een keer voorkomt.

Geschreven door Noël van Hooft

De dierenactivist vertelde aan Omroep Brabant hoe de stalbezetting ging en dat dit een bedrijfsrisico van veehouders is. Verder wordt duidelijk dat actiegroep Meat the Victims het niet bij de bezetting in Boxtel wil houden.

PVV Brabant en Christenunie-SGP zijn woedend op de dierenactivist en Meat the Victims. PVV’er Maikel Boon heeft met stijgende woede het artikel gelezen en de video bekeken: "Zeker als je dan hoort dat de varkens gewond zijn geraakt tijdens de bezetting. Die man is op zijn vingers getikt door de rechter en hij heeft er totaal geen spijt van. Ze zouden het zelfs zo weer doen. Onbegrijpelijk."

Wachten op privacy instellingen...

Hermen Vreugdenhil, voorman van Christenunie-SGP, noemt de uitspraken een provocatie. "Die man is veroordeeld en nu praat hij zijn daden goed. De overheid moet heel helder zijn dat dit echt niet kan en de volgende keer keihard ingrijpen. Anders is het hek van de dam."

Wachten op privacy instellingen...

Beide partijen willen dat de overheid met een reactie komt. Vreugdenhil wil dat de burgemeesters in Brabant met een reactie komen. "Dat wil ik om nieuwe escalaties te voorkomen. We zijn voor de veiligheid van ondernemers. We moeten direct optreden als dit nog een keer gebeurt."

Maar hij pleit er ook voor om het hoofd koel te houden. "'We pakken de riek als het nog eens gebeurt', staat online te lezen, maar dat moeten we dus niet doen, we moeten escalatie echt voorkomen."

De PVV wil dat er veel zwaardere straffen worden opgelegd. ''Straffen die wel afschrikken, want dat heeft het nu niet gedaan."

Begrip maar geen steun

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft begrip voor de dierenactivisten maar steunt ze niet. "Wij proberen de intensieve veehouderij te stoppen via de politiek, niet via een stalbezetting," zegt Marco van der Wel, "maar ik begrijp de frustratie zeker. De dieren leven in slechte omstandigheden maar de minister doet elke misstand af als een incident." En dat zorgt volgens hem voor dit soort reacties.

PvdD en GroenLinks denken dat de actie en het dreigen met nieuwe bezettingen eerder averechts werken. "Je kunt een individuele veehouder niet afrekenen op het landbouwsysteem in Nederland'', zegt Hagar Roijackers namens GroenLinks. "Deze bezetting en de dreigementen nu schieten alle doelen voorbij." Ook volgens GroenLinks is stalbezetting nooit toegestaan.

Roijackers pleit voor meer politie in het buitengebied. "De laatste jaren is het aantal agenten daar flink teruggeschroefd maar we hebben echt meer ogen en oren nodig in het buitengebied." De partij wil zo dierenactivisten, maar ook drugsdumpingen en illegale bemesting tegengaan. Vrijdag wil Roijackers dat aankaarten in Provinciale Staten.

Lachwekkend

De varkenshouders worden vertegenwoordigd door Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Linda Jansen, voorzitter van POV, reageert lacherig op de uitspraken van de dierenactivist. "De vergelijking tussen de varkens en een hond in een warme auto slaat nergens op. Wij verzorgen de dieren goed."

Dat invallen een bedrijfsrisico zijn vindt Jansen belachelijk. "Dit heeft hele grote impact gehad. Het is echt een heel groot trauma geweest voor de boer en zijn familie. Het is alsof een grote groep mensen je huis binnen komt vallen omdat ze het met de wetgeving niet eens zijn.’’

Jansen benadrukt dat stalbezettingen hen nooit dichter bij elkaar zullen brengen. ‘’Maar met Meat the Victims is toch niet te praten, want die willen alleen maar dat alle varkenshouders uit Nederland verdwijnen.’’

Veehouder Jeroen van Sleuwen reageerde eerder vandaag ook al op de uitspraken van dierenactivist Robin.

Bekijk in de video het verhaal van de dierenactivist:

Wachten op privacy instellingen...