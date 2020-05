Onderzoek naar huisvesting van statushouder die Rik van der Rakt doodstak

Een onderzoeksbureau gaat uitzoeken hoe het kon dat een asielzoeker de 18-jarige Rik van der Rakt doodstak in Oss. Dat zegt burgemeester Marieke Moorman donderdag tegen Omroep Brabant. Het onderzoek moet vooral duidelijkheid geven of de gemeente fouten heeft gemaakt met het huisvesten en ondersteunen van de statushouder.

Verward

De 18-jarige Rik van de Rakt werd in april zwaargewond gevonden in Oss. Aanvankelijk was onduidelijk wat er met het slachtoffer was gebeurd, later bleek hij neergestoken te zijn. Diezelfde dag werd een 25-jarige Soedanees opgepakt. De asielzoeker heeft een voorlopige verblijfsvergunning en woont in Heesch. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen.