'Stom van ons', plannen met cultuur hadden anders opgeschreven moeten worden

Gedeputeerde Christophe van der Maat (foto: provincie).

"Een verkeerde inschatting. We hadden een aantal dingen handiger moeten doen. Stom van ons." Gedeputeerde Christophe van der Maat is zondag duidelijk: de plannen die het nieuwe provinciebestuur heeft met cultuur in Brabant hadden anders opgeschreven moeten worden in het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord. Dit zegt de VVD-bestuurder in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Geschreven door Sandra Kagie

Na de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord stak er een storm van protest op met name vanuit de culturele sector. Cultuur, kunst en sport werden op één hoop gegooid onder de noemer vrije tijd. En de woorden 'afbouw van subsidies' kwamen hard binnen. De culturele sector voelde zich weggezet als een stelletje hobbyisten.

"Heel vervelend", zegt Van der Maat nu. Dat er geen geld voor cultuur meer zou zijn, ontkent hij. Maar hij zegt te snappen dat mensen het zo gelezen hebben. "Op onderdelen is het waar", geeft hij aan. Maar heel specifiek moet er volgens hem nog worden gekeken naar welke subsidies worden afgebouwd.

Gezellig afscheid?

Het nieuwe provinciebestuur moest er komen nadat het CDA de stekker uit de vorige coalitie trok vanwege het stikstofbeleid. Van het oude college maken alleen de twee VVD-gedeputeerden ook deel uit van het nieuwe college.

Op de vraag of er nog gelegenheid is geweest voor een gezellig afscheid van zijn oude collega's, antwoordt Van der Maat: "Gezellig weet ik niet." 'Professioneel' en 'collegiaal' zijn de woorden die hij gebruikt. "Het was een fijne lunch."

