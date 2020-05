Wie Efteling-kaartjes wil bemachtigen, moet ook maandag enorme wachtrij trotseren: 'Niets geleerd'

Voor een bezoekje aan de Efteling wordt je geduld maandag opnieuw flink op de proef gesteld. Rond elf uur was de virtuele wachtrij voor het reserveren van kaartjes meer dan een uur. Ook werd op sociale media geklaagd over technische problemen, maar het park kon dit nog niet bevestigen.

De wachtrij ging maandag rond tien uur open. Een uur later stonden ruim 21.000 bezoekers in de virtuele rij.

Op Twitter regent het klachten. "De Efteling lijkt niets, maar dan ook helemaal niets, geleerd te hebben van het debacle van zaterdag. Opnieuw regent het klachten over foutmeldingen en staat de wachtrij op pauze", schrijft Twan.

Vol tot Pinksteren

Voor abonnementhouders is het overigens niet meer mogelijk om te reserveren. Zij waren dit weekend al aan de beurt. Ook toen was de belangstelling heel groot. Het park is voor deze groep al volgeboekt tot en met Pinksteren.