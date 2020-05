6G moet nog veel sneller worden dan 5G en de TU/e werkt er nu al hard aan

Deze twee professoren van de TU/e testen 6G (foto: Rogier van Son)

Terwijl bijna iedereen het nu heeft over 5G, zijn ze op de TU/e al druk bezig met de ontwikkeling van de opvolger 6G. Het nieuwe netwerk wordt over tien jaar verwacht en moet nog veel sneller worden. Er zijn nog meer antennes nodig dan voor 5G. Bij de Technische Universiteit testen ze samen met chipmaker NXP het netwerk van de toekomst.

Met 5G kunnen we binnenkort snelheden halen die honderd keer hoger liggen dan wat we nu gewend zijn met 4G: zo'n 10 gigabyte per seconde. Met het 6G-netwerk moet dat nog eens honderd keer sneller gaan: 1000 gigabyte per seconde, oftewel een terrabyte. Dat zijn ruim 1400 cd's vol informatie en dat dus per seconde.

In de video wordt uitgelegd hoe 6G werkt:

Wachten op privacy instellingen...

De afgelopen tijd was er veel te doen rondom 5G. Meerdere zendmasten werden in brand gestoken. Vermoedelijk hebben die brandstichtingen te maken met acties tegen de komst van meer antennes voor het 5G-netwerk. Volgens tegenstanders is de straling schadelijk, maar bewijs is er niet. Sommige mensen suggereren zelfs dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Straks heb je meer antennes nodig, maar die zijn wel kleiner.

Die tegenstanders zullen niet blij worden van het nieuwe 6G. Er zullen namelijk nog meer antennes nodig zijn. "Nu kun je met een mast ongeveer een kilometer bestrijken, straks zal het gebied kleiner zijn: zo'n 100 of 150 meter. Maar de antennes zijn dan wel kleiner", zegt Smolders.

Echt zichtbaar zijn ze volgens de professor niet. "Ze zullen dan in lantaarnpalen op straat verwerkt worden. Dat is wel de consequentie van deze technologische stap."

Hoe zit het met onze gezondheid?

Of we ons zorgen moeten maken over onze gezondheid? Smolders denkt van niet. "Er zijn natuurlijk veel zorgen over, maar de antennes worden slimmer waardoor ze heel gericht informatie kunnen versturen. Dus ik denk dat we ons minder zorgen hoeven maken, als we ons sowieso al zorgen moeten maken."

Over tien jaar, in 2030, wordt 6G verwacht. Maar wat kunnen we er dan mee? "Ik ben ervan overtuigd dat we dan met toepassingen komen die we nu nog niet kunnen bedenken. Dat is altijd zo gegaan, ook bij de introductie van 4G en nu 5G. Het wordt in ieder geval veel sneller."

LEES OOK: