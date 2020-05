We krijgen meer ruimte: kijk hier de belangrijkste momenten uit de persconferentie terug

Een lege Grote Markt in Breda (Foto : Ronald Strater)

Café's en restaurants gaan toch pas op 1 juni open, en niet eerder in het Pinksterweekend. Het is een van de maatregelen die premier Rutte dinsdagavond aankondigde. We hebben de hoogtepunten van de persconferentie voor je op een rijtje gezet. Kijk hier wat er verder allemaal weer mag en wat nog niet.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Na de persconferentie verzorgde Omroep Brabant een live uitzending van Brabant Nieuws. Burgemeester Paul Depla ging in de studio onder meer in op het plan van de Bredase horeca om een oefendag te houden. De gemeente steunt het plan, maar of het allemaal mag en kan, is nog niet duidelijk.

In de uitzending zijn er verder verslaggevers in de provincie om reacties te halen. Zo was Birgit Verhoeven in Oisterwijk bij een horeca-ondernemer om te kijken wat deze van de maatregelen vindt. Daar worden de terrassen uitgebreid: "We worden echt het grootste terras van Brabant." En ook: "We mogen weer beginnen!" OP zijn telefoon regent het hartjes en stromen reserveringen direct binnen. "De mensen zijn superblij, ook voor ons!"

Scholieren

Verslaggever Noël van Hooft was bij een middelbare school in Oudenbosch. De scholieren mogen vanaf 2 juni weer naar binnen. Ze gaan nog niet volledig naar school. Net als de basisschoolleerlingen beginnen ze met een paar dagen per week. Middelbare scholen moeten vervoer gaan regelen voor leerlingen die ver weg wonen. "Het is gelukkig geen winter, het gaat om een kleine groep. We kijken hoe we dat gaan regelen."

De jongste leerlingen mochten al eerder de klas weer in. Vanaf 8 juni gaan ze weer hele dagen naar school. Dat zorgt voor gemengde reacties.

