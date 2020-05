Gezinsdrama Made: een harde klap voor twee families in een hecht dorp

Bij de voordeur van het huis worden steeds meer bloemen en knuffels gelegd. (Foto: Eva de Schipper)

Het nieuws van het gezinsdrama in Made is hard aangekomen in het dorp. Wijkagent Wesley van Arendonk merkt dat er veel vragen zijn onder de bewoners. "Het is een hecht dorp waar iedereen elkaar kent. Het is een wond die moet genezen."

"Het gaat om twee families, allebei uit Made. Dat maakt het extra lastig," aldus Van Arendonk.

Een plekje geven

Als wijkagent krijgt hij veel vragen van dorpsbewoners. "Mensen zijn nieuwsgierig en willen weten wat er gebeurd is. Ze willen hun vragen beantwoord hebben, om het op die manier een plekje te kunnen geven. Maar dat kan gewoon niet."

Het politieonderzoek is afgerond en de familie is ingelicht. "Daar blijft het bij. We willen de privacy van alle betrokkenen waarborgen. Mensen zullen het waarschijnlijk dus nooit weten. Het zal altijd een vraag blijven. "

'Meteen mijn rol gepakt'

"Het heeft grote impact op zo’n hecht dorp als Made, waar iedereen elkaar kent", stelt Van Arendonk. "Ik denk dat het de tijd nodig heeft. Het is een wond die moet genezen. Zit het je niet lekker? Blijf dan niet met vragen zitten. Heb het erover met je omgeving." Mocht dat niet helpen, dan raadt de wijkagent aan om contact op te nemen met de gemeente Drimmelen of met maatschappelijk werk.

Van Arendonk is vrijdagochtend direct naar basisschool De Stuifhoek gegaan. De school waar de bewoonster van het huis aan de Hooimijt, Gea, lesgaf aan groep 7. "Ik werd gebeld dat dit speelde in de wijk. Ik heb toen meteen mijn rol gepakt om de Stuifhoek extra te ondersteunen. Ik kom daar vaker, dus de meeste kinderen en leraren kennen me."

'Je vraagt je af: waarom?'

Van Arendonk begon in 2007 bij de politie en is sinds eind 2017 wijkagent in Made. Hij groeide op in Den Hout en was vaak in Made te vinden. Het gezinsdrama maakte daarom extra veel indruk. "Het is een heftig incident. Zolang het niet te dichtbij komt, is het gewoon mijn werk. Maar natuurlijk heb ik zo mijn gedachtes. Je vraagt je wel af: waarom? "

"Je hebt de politieagent Wesley en de Wesley zonder uniform," vervolgt hij. "Natuurlijk heb je het er thuis over. Het is niets niks. Het is iets waar je als wijkagent niet vaak mee te maken krijgt."

