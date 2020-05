Wachten op privacy instellingen... Geert-Jan van Geffen coördineerde de vluchten. Volgende Vorige 1/2 Coronahelikopter wordt voorlopig geparkeerd: 'Laatste vlucht was heel bijzonder'

De Lifeliner 5, de helikopter waarmee coronapatiënten naar ziekenhuizen in het noorden van het land en Duitsland werden vervoerd, heeft z’n laatste vlucht gemaakt. Woensdag vloog de speciale heli de laatste patiënt vanuit Hamburg terug naar huis. Vanwege het dalend aantal coronapatiënten is deze vorm van intensivecarevervoer over grote afstand niet meer nodig.

In de video zie je hoe de coronahelikopter er van binnen uitziet:

Geert-Jan van Geffen (51) uit De Rips was de afgelopen maanden medisch coördinator van de vluchten. “68 keer hebben we gevlogen sinds 24 maart. Naar ziekenhuizen in het noorden en in Duitsland. En diezelfde patiënten haalden we vaak ook weer op.”

Lifeliner 5 werd beschikbaar gesteld door ANWB Medical Air Assistance en werd door de ANWB en het Radboudumc Nijmegen ingericht voor het vervoer van intensivecarepatiënten met COVID-19. Van Geffen werkt normaal als anesthesioloog in het Radboudumc. “Met een piloot, een verpleegkundige en een arts, werden patiënten in no time van een ziekenhuis met een beddentekort vervoerd naar een ander ziekenhuis honderden kilometers verderop.“

Je hebt maar beperkte ruimte in een heli, je hebt beschermende kleding aan en een helm en masker op.

“De patiënten aan boord waren erg ziek en wisten vaak niet eens dat ze naar een ander ziekenhuis werden gebracht. We hebben mensen aan boord gehad, die zuurstof nodig hadden via een hart-longmachine en daarom vervoerd moesten worden naar een centrum waar dit mogelijk was..”

Van Geffen is trots op de enorme operatie: “Professionele zorg werd snel geleverd en onder niet al te makkelijke omstandigheden. Je hebt maar beperkte ruimte in een heli, je hebt beschermende kleding aan en een helm en masker op. En ook heel belangrijk: niemand van ons team is besmet geraakt.”

Deze laatste vlucht was heel bijzonder.

Woensdag vloog de Lifeliner 5 voor het laatst met een coronapatiënt van Hamburg naar Venlo. Deze vrouw had zes weken in Hamburg op de ic gelegen en mocht weer terug naar huis en Van Geffen vloog mee.

“Deze laatste vlucht was heel bijzonder. Op de parkeerplaats bij het ziekenhuis in Venlo werd de vrouw met luid applaus opgewacht door familie, beveiligers en personeel. Dat doet ons als team natuurlijk ook wat. Het was heel speciaal omdat we deze vrouw ook naar Hamburg hebben gebracht. Ze werd zeven weken geleden thuis opgehaald met de ambulance. Vorige week werd ze wakker in een Duits ziekenhuis in haar eentje op een kamer. Woensdag zag ze haar kinderen en kleinkinderen voor het eerst weer. Heel emotioneel was het. Wij waren de eerste Nederlanders die ze zag in al die tijd.”

De ziekenhuizen in Brabant werkten heel goed mee aan de speciale vluchten. En dat is bijzonder, want bijna geen enkel Brabants ziekenhuis heeft een plek waar een heli kan landen.

“In Tilburg kan dat wel, maar bijvoorbeeld in Geldrop, Uden, Eindhoven en Den Bosch kan dat normaal niet. Daarom werden speciale plekken aangewezen waar we toch konden landen. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werd een groot stuk van de parkeerplaats afgezet voor ons.”

Na vandaag staat alles klaar om meteen weer op te kunnen starten als er een tweede coronagolf komt.

De Lifeliner 5 gaat vrijdag weer terug naar standplaats Lelystad, om weer dienst te doen als reserve-ambulancehelikopter voor vluchten tussen de Waddeneilanden en het vasteland. Geert-Jan van Geffen pakt nu zijn normale werk weer op als anesthesioog, die gespecialiseerd is in verdoving aan patiënten die een operatie moeten ondergaan. Ook blijft hij voor de traumaheli werken.

Op deze laatste vrijdag is het inpakken en uitzwaaien op de tijdelijke thuisbasis Volkel. “We zorgen dat we deze heli weer meteen kunnen gebruiken, mocht dat nodig zijn. Na vandaag staat alles klaar om meteen weer op te kunnen starten als er een tweede coronagolf komt.”

Mocht de ‘coronaheli’ weer nodig zijn, dan staan Van Geffen en zijn team meteen weer in de startblokken. “Dan staan we weer paraat, geen enkele twijfel. Dit is erg mooi werk.”

