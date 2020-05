Coronanieuws zaterdag: vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland worden getest

Archieffoto: Karin Kamp

In deze liveblog hielden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het officiële dodenaantal door het coronavirus in Nederland is vrijdag met 13 gestegen naar 5788.

Er overleden vorige week in Nederland voor het eerst in maanden minder mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt uit onderzoek.

20.45

Door de coronacrisis verliezen veel mensen hun baan. Maar hoe ga je daarmee om? Arbeidspsychologen Janske van Eersel uit Nistelrode en Inge Hulshof zien dat veel mensen niet even de tijd nemen om die klap te verwerken.

18.15

De demonstratie in Eindhoven tegen de lockdown is rustig en goed verlopen, zo liet de gemeente Eindhoven aan het begin van de avond weten. Meer dan dertig mensen protesteerden er zaterdag tegen de coronamaatregelen. Ze stonden met protestborden in een speciaal ingericht vak. Op die borden waren teksten te lezen als: 'Stop de Lockdown' en 'Stop de Ophokplicht'.

16.25

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 227, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 minder dan vrijdag.

Er liggen daarnaast 505 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er 24 meer dan een dag eerder. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "We zien dat de daling van het aantal Covid-patiënten op de ic, zoals verwacht, verder doorzet. Het aantal nieuwe Covid-ic-opnames per dag is momenteel erg laag. Daarmee krijgen we steeds meer ruimte voor het hervatten van de andere zorg."

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 226 in Nederland en 1 in Duitsland, net als vrijdag het geval was.

Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 811 coronapatiënten, 152 minder dan de voorgaande dag. De afgelopen 24 uur zijn er geen verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

15.45

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland op het coronavirus getest worden. Het veranderde testbeleid gaat volgende week van start: waar nu nog alleen specifieke groepen zoals zorgpersoneel en leraren worden getest, is die mogelijkheid er op 1 juni voor iedereen.

Het betekent dat iedereen met corona-achtige klachten zich vanaf eind volgende week kan melden. Een afspraak maken bij de GGD moet via een speciaal telefoonnummer dat komende week via een publiekscampagne wordt verspreid. "De eerste tests zullen op 1 juni, Tweede Pinksterdag, worden afgenomen", zegt Sjaak de Gouw, GGD-directeur en portefeuillehouder infectieziektebestrijding tegen de NOS.

13.56

Het dodental als gevolg van de besmetting met het coronavirus in ons land is met 23 gestegen tot 5811. Dit meldt het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Verder werden tien nieuwe ziekenhuisopnamen geteld; de teller staat nu op 11.659. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 45.064. Dat zijn er 176 meer dan op vrijdag.

12.07

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven wordt gedemonstreerd tegen de intelligente lockdown. Op foto's is te zien hoe een paar actievoerders in een speciaal daarvoor gecreëerd vak staan. Inmiddels zijn er zo'n dertig mensen aan het protesteren, meldt onze verslaggever.



Protest tegen coronamaatregels (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision).

11.44

Ruim een derde van de Nederlanders wil ook na de coronacrisis minder vaak in het openbaar vervoer stappen. De fiets of e-bike wordt door 27 procent als alternatief genoemd, de auto door 17 procent. De ANWB vindt het een goed plan als mensen vaker gaan fietsen of lopen. De ANWB vindt dat de openbare ruimte, onder meer de fietspaden, dan beter moeten worden ingericht voor bijvoorbeeld sneller elektrische fietsen. Ook moeten kleine elektrische voertuigen als vervanger van de auto sneller worden ingevoerd en goedgekeurd.

11.43

In totaal liggen er nu 106 mensen met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen. Daarvan liggen er 35 op de verschillende intensive cares. In deze ziekenhuizen liggen ook nog 83 mensen met corona-achtige klachten, bij wie het virus (nog) niet officieel is vastgesteld. Van hen liggen vier mensen op een ic.

Volgens het ROAZ blijken van die patiënten later tien tot twintig procent besmet met het virus. Woordvoerder Wim Pleunis van het ROAZ geeft aan dat er 'nauwelijks beweging is' in vergelijking met een dag eerder. Toen lagen er 107 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen lagen, waarvan 36 op de ic's. "De trend is: héél langzaam naar beneden. Er is alle reden om alert te blijven."

09.13

Zeven bekende mensen uit de sportwereld - onder wie oud PSV-coach Guus Hiddink en oud-volleyballer Bas van de Goor uit Oss - roepen zaterdag de regering in een landelijke advertentie op werk te maken van een vitale samenleving, met daarin een cruciale rol voor sport en bewegen. Ze zien de coronacrisis als een alarmbel. Mensen met een mindere vitaliteit en weerbaarheid zijn in deze tijd het meest kwetsbaar.

08.11

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur twee nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen daar nu veertien mensen met een coronabesmetting. Vijf van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het begin van de coronauitbraak in Nederland zijn er in het Amphia 102 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De voorbije 24 uur zijn geen coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

05.22

Het kabinet heeft vakbonden FNV, CNV en VCP deze week zwaar teleurgesteld door de ontslagboete niet meer op te nemen in het nieuwe steunpakket aan ondernemers. Die klap is voor de vakbeweging zo hard dat dit druk legt op een heel ander dossier: de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Dat zeggen twee ingewijden tegen Trouw.

03.34

Een breed ondernemersoffensief wil dat de overheid ook de kosten voor ontslag gaat vergoeden. MKB-Nederland zegt in gesprek te zijn met het kabinet over een breder plan voor onder andere de transitievergoeding voor sectoren in nood, meldt De Telegraaf. Aanpassingen aan de anderhalvemeter-economie leiden her en der tot reorganisaties, waarbij ondernemers vrezen alsnog over de kop te gaan door hoge ontslagvergoedingen.

01.49

Niemand weet wie de twee noodhospitalen bekostigt die vanwege het coronavirus eind maart in alle haast werden opgebouwd in het Rotterdamse Ahoy en Maastrichtse MECC. De bouw van de noodziekenhuizen werd niet gesteund door de andere zorginstellingen in de regio's en daarom zeggen de zorgverzekeraars dat zij er niet voor betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.