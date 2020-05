In dubbel-lab kon xtc én speed gemaakt worden, verdachte mag naar zijn doodzieke vader

Voor miljoenen aan grondstoffen voor synthetische drugs stonden in het ontdekte laboratorium. ( Foto: Tonnie Vossen)

Het drugslab dat eerder dit jaar in Hapert werd ontdekt was naast xtc ook geschikt voor de productie van speed. Dat soort 'dubbel-labs' komt de politie niet zo vaak tegen. Dat bleek maandag op de eerste openbare zitting rond het lab. Beide verdachten blijven in voorarrest, al mag een van hen wel een week de cel uit om afscheid te nemen van zijn terminale vader.

De politie kwam het lab op het spoor na een tip. Iemand benaderde de inlichtingendienst van de politie. Die onbekend gebleven tipgever vertelde dat er een lab zou zitten in een boerenschuur aan de Schouwberg in Hapert. Die weg ligt tussen Hapert en vakantiepark het Vennebos.

De recherche ging kijken en vond niks bijzonders. Maar er volgde nog wel een inkijkoperatie: de politie ging stiekem naar binnen en toen vonden ze het lab. Besloten werd om een camera te verbergen om te zien wie er in dat lab werkten. De camera werd in de ochtend van 12 februari opgehangen. Kort daarna had de politie beet. Er verschenen twee mannen in beeld. De politie trommelde een arrestatieteam op en dat viel diezelfde dag nog binnen.

Eindhovenaren

Toen agenten de inval deden, stuitten ze op twee verdachten: Gerard G. (42) en John S. (48), allebei uit Eindhoven.

Het tweetal zou zeker vanaf half september daar bezig zijn geweest met het lab. De politie denkt dat ze binnen forse risico’s namen. Er lagen peuken op de grond, wat erop wijst dat er werd gerookt.

Werkruimtes

Binnen waren vier werkruimtes. Een grondstoffenopslag, een mengruimte, een kookruimte met vier forse ketels en een ruimte met vrieskisten waar de mdma in xtc-kristallen kon worden omgezet.

Volgens de eerste berekeningen van de politie konden er met het materiaal dat ze aantroffen 3,5 miljoen pillen worden gemaakt. Dat alles zou een straatwaarde hebben van zo’n tien miljoen euro in Nederland. Een xtc-pilletje in Australië kan tien keer zoveel waard zijn.

Ook amfetamine

Specialisten vonden 15 liter amfetamineolie, zo werd maandag duidelijk. Inmiddels blijkt uit technisch onderzoek dat de laboratoriumopstelling ook geschikt was om amfetamine oftewel speed te maken. De combinatie xtc (mdma) en speed komt niet zo vaak voor in een lab. Of ook echt bewezen kan worden dat er speed werd gemaakt, is nog de vraag. Dat wordt later duidelijk op de inhoudelijke zitting die gepland is op 10 augustus.

Bijzonder aan de zaak was ook dat het lab werd gevonden, kort nadat de gemeente een plaatselijke campagne was begonnen om drugslabs en hennepkwekerijen te herkennen en op te sporen.