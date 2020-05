Poolvossen uit nertsenfokkerij twee weken onder de pannen in Zoo Veldhoven

Twee van de vijf vossen verkennen hun nieuwe behuizing (foto: Animal Rights).

Geen vlooien, geen luizen en ze hebben genoeg te eten gekregen. De vijf poolvossen die sinds maandag worden opgevangen in Zoo Veldhoven maken het redelijk goed. Wel hadden enkele dieren te lange nagels of een kale staart, wat op verveling of ontsteking kan wijzen.

Dit was het oordeel van de dierenarts die dinsdag de dieren heeft onderzocht op verzoek van leden van Animal Rights. Deze dierenactivistenorganisatie onthulde vorige week dat bij een nertsenhouder in Wilbertoord vijf vossen in kooien zaten. De behuizing was niet geschikt voor deze dieren, onder meer omdat hun hokken krap en vies zouden zijn. Bovendien is het illegaal om vossen te houden, zo stelde Animal Rights.

De eigenaren voelden zich aanvankelijk niet aangesproken, omdat ze de vossen ‘voor de hobby’ hadden. Toch gaven ze de roofdieren mee aan Animal Rights.

Open armen

De vijf poolvossen werden met open armen ontvangen door Richard Loomans van Zoo Veldhoven. Ook zijn dierentuin was lange tijd dicht door de coronacrisis. Sinds 8 mei mag hij weer bezoekers ontvangen met nu dus de vossen als extra trekker.

“Dat zou mooi meegenomen zijn, maar daar was het mij niet om te doen. Ik doe gewoon alles voor dieren. Hier hebben ze gelukkig wat meer ruimte. Die nertsenhokken waarin ze zaten waren veel te klein en niet meer van deze tijd. Dat kon je ook merken toen ze hier binnenkwamen. Ze waren gestrest, al kan dat ook aan de reis hebben gelegen. Vossen worden niet graag vervoerd. Mogelijk dat ik ze langer hier houd”, zo zei Loomans eerder dinsdagmorgen.

Eerst in quarantaine

Later op de dag moest hij hiervan terugkomen: op advies van de dierenarts moeten de vossen in zijn dierentuin twee weken in quarantaine. Om ze te laten wennen aan de nieuwe behuizing én omdat ze in een nertsenhouderij hebben gezeten. Daar zouden ze besmet kunnen zijn met het coronavirus, maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit, zo meldt Yessica Smits van Animal Rights.

Na de logeerpartij van twee weken in Veldhoven zullen de dieren naar een permanente opvang in België worden gebracht. Een tegenvaller misschien voor Richard Loomans, maar hij zal de vossen er niet minder om verwennen.

