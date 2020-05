3 keer feest voor Kim Verstappen: jarig, Miss Gay Holland en... nieuwe borsten

Kim Verstappen uit Den Bosch Miss Gay Holland 2020 (foto: Jan Peels).

"De titel is een grote fuck you naar de mensen die me gepest hebben", zegt Kim Verstappen uit Den Bosch. Afgelopen weekend won ze de titel Miss Gay Holland 2020 in een online verkiezing.

Kim Verstappen is een vrouw van 24. Maar dat is ze pas sinds ruim twee jaar: daarvoor was ze Wim. Ze is transseksueel en zit nog in transitie. De titel Miss Gay Holland is enorme opsteker voor Kim, die dinsdag jarig is en woensdag een borstvergrotingsoperatie ondergaat.

"Het is heel belangrijk voor me, ik voel me door de hormoonbehandelingen al veel meer vrouw en ben veel emotioneler dan vroeger, maar met de borstoperatie hoop ik ook meer een echt vrouwenlichaam te krijgen", vertelt Kim op het balkon bij haar vriend. "Mijn vriend is biseksueel, dus dat maakt het makkelijker en het gaat al ruim zeven maanden heel goed", zegt een trotse Kim.

Kim hoopt het komende jaar met de titel veel te kunnen doen om alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse mensen (LHBTI'ers) te kunnen steunen.

Drie keer feest verdient natuurlijk een mooie taart:

