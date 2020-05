Rook van nasmeulende Peel en mist zorgen voor gevaarlijke situaties: ‘Als een grijze deken'

Natuurbrand de Peel zorgt nog altijd voor dikke rook.

De smeulende brand in de Deurnese Peel leidt al enkele dagen tot gevaarlijke situaties doordat rook vermengd met dikke mist over het gebied trekt. Woensdagochtend botsten zes auto’s op elkaar op de splitsing van de Kanaalstraat en de Oudepeelstraat bij Liessel. Voor omwonenden is het geen grote verrassing. Zij hebben de afgelopen dagen veel last gehad van de rook.

Janneke Bosch Geschreven door

“Gistermorgen was het heel extreem”, vertelt John Bakker. Hij heeft een transportbedrijf vlak bij de plek van het ongeluk. “Ik hoorde drie chauffeurs zeggen dat ze echt stapvoets moesten rijden, over een stuk van driehonderd of vierhonderd meter.” Door de rook konden ze geen hand voor ogen meer zien. “Het was net alsof je in een grijze deken reed.”

Die grijze deken herkent Marjan Verhees. Ook zij woont in de buurt. Sinds een paar dagen heeft ze weer last van de rook. “Het is echt een soort dichte mist. Vooral ’s ochtends is het als een deken die over het hele gebied hier ligt.” Volgens Marjan is de rookoverlast begonnen sinds een paar dagen terug de wind weer wat begon aan te trekken. “Sinds de wind weer aangewakkerd is, is het vuur weer wat opgelaaid. En dan begint zo ’s avonds tegen de schemering de rook over te trekken.”

Mist in combinatie met rook

Brandweerwoordvoerder François Peeters weet hoe dat komt. “Het is een Peelgebied, daar is de luchtvochtigheid over het algemeen hoog. Dan ontstaat er sneller mist. Als dat gecombineerd wordt met een smeulbrand, dan krijg je mist in combinatie met rook. En dan is er overlast in de richting die de wind op staat.” Vooral in de nacht en de vroege ochtend is de overlast groot, zegt Peeters. Als in de loop van de ochtend de temperatuur weer wat stijgt, lost zowel de mist als de rook op: "Rook die koel is blijft laag hangen, rook die warm is stijgt op. Dan is de overlast minder."

Dat bevestigt meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza. “We hebben te maken met een hogedrukgebied”, legt hij uit. “Dat zorgt voor een soort warme deken, een deksel op de pan-effect. Waardoor de rook niet verder kan opstijgen en laag blijft hangen.” Gecombineerd met een noordenwind, veroorzaakt dat overlast ten zuiden van het smeulende gebied in de Deurnese Peel.

Bekijk hier hoe de mix van rook en mist er uitziet vanuit de auto:

Wachten op privacy instellingen...

Verkeersmaatregelen

Op de A67 zijn afgelopen nacht maatregelen genomen om verkeer te waarschuwen voor de rook, vertelt brandweerwoordvoerder Peeters. “Er zijn tekstkarren geplaatst met waarschuwingen erop voor het verkeer om de snelheid te minderen.”

Het is dus oppassen geblazen voor automobilisten, in ieder geval totdat de wind gaat draaien. Dat gebeurt vanaf donderdag, denkt Eijken. "De wind draait dan eerst naar het noordoosten. En rond het weekend door het naar oosten."

Marjan houdt ondertussen de ramen en deuren nog maar gesloten. “Normaal slaap ik altijd met het raam open, maar we moeten het nu wel dicht doen. Ik zie en ruik nu ook in huis rook.” John vult aan: "Het heeft sinds de brand nog maar tien millimeter geregend volgens mij. Het zou goed zijn als dat weer eens zou gebeuren."