Vier schapen dood na aanval van wolf in Wijk en Aalburg

Een van de dode schapen in de wei bij Wijk en Aalburg (foto: Sjoerd Poorter)

Opnieuw zijn er dode schapen gevonden die vermoedelijk het slachtoffer zijn geworden van een wolf. Dat denkt althans Sjoerd Poorter, die de dieren zaterdag vond in een weiland in Wijk en Aalburg. “De schapen zijn bij de keel gegrepen. Aan de verwondingen te zien, moet het haast een wolf zijn geweest.”

Poorter vond zaterdagmorgen twee dode dieren in het weiland langs de afgedamde Maas. Daar loopt de kudde van zo’n tweehonderd schapen. “Toen ik het weiland in kwam, zag ik direct een schaap met bloed aan zijn hals. Die leefde nog. Maar verderop lag een schap dat was doodgebeten. Ook zijn er twee schapen verdronken in de Maas. Ik denk omdat ze de Maas ingelopen zijn om te vluchten. En een lam was helemaal aangevreten.”

Dodental kan oplopen

Naast de dode dieren, waren er ook vier schapen gewond. “De veearts is er bij geweest. Eén lam heeft hij moeten hechten, de anderen hebben antibiotica gekregen.” Hij is er niet gerust op dat de gewonde dieren het zullen overleven. “Een wolf bijt in de hals. Als hij de luchtpijp raakt en dat gaat ontsteken, dan wordt ademhalen moeilijk. Ik denk dat het dodental nog wel kan oplopen.”

Een schaap is verdronken in de Maas (foto: Sjoerd Poorter)

Poorter beheert de schapen voor schapenhouder Rien van Loon. “Ik werk hier al zo’n vijftien, twintig jaar. We doen er alles aan om goed voor de dieren te zorgen, maar moet een wolf dan zijn gang kunnen gaan?”, vraagt hij zich hardop af.

Dit zijn geen hobbyschapen. Dit is een inkomen.

Los van het gruwelijke aangezicht is het ook een financiële kwestie. “Dit zijn geen hobbyschapen, dit is een inkomen”, zegt Poorter. Als bewezen wordt dat schapen door een wolf zijn gedood, kunnen schapenhouders een vergoeding krijgen.

DNA-test

Maar die zet volgens Poorter geen zoden aan de dijk. “Je krijgt dan de prijs van het schaap vergoed. Dat is mooi, maar er wordt geen rekening gehouden met de kosten van de veearts die langs moet komen. Of het feit dat ik hier nu al de hele dag mee bezig ben om de schade af te wikkelen.” Op het moment dat we hem spreken, is Poorter nog in de wei waar de dode dieren liggen. BIJ12 is onderweg om een DNA-test af te nemen bij de dieren. Daaruit moet blijken of het inderdaad een wolf was die heeft aangevallen.

Een lam was aangevreten door vermoedelijk een wolf (foto: Sjoerd Poorter)

Moet ik dag en nacht bij de schapen gaan zitten? Dat is geen doen

“Ik begrijp dat een wolf een beschermde soort is die we niet zomaar af kunnen schieten, dat wil ik ook niet”, zegt Poorter. “Maar het is nu wel tijd dat er iets gebeurt.” Hij zegt bijna dagelijks van mede-schapenhouders te horen dat ze dieren zijn verloren aan vermoedelijk een wolf. “Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van je dieren”, zegt Poorter. “Maar zelfs een omheining onder stroom helpt niet altijd. Moet ik dan maar dag en nacht bij de schapen gaan zitten? Dat is geen doen.”

Voor nu is besloten de overgebleven schapen naar binnen te verplaatsen, voor het geval de wolf terugkomt. Met pijn in het hart. “Schapen horen niet binnen”, vindt Poorter. “Die horen in de wei.”

De dode schapen in Wijk en Aalburg staan bepaald niet op zichzelf. Eerder werden er ook al schapen gedood in onder meer Herpt, Haarsteeg en Hedikhuizen. Via de provincie werd boeren wolfwerende netten aangeboden om hun schapen te beschermen, die waren binnen de kortste keren op.

