Gejuich in brandweerwagen na zien van grote brand in Hapert, veiligheidsregio start onderzoek

Brandweermensen die juichen en de grote brand bij transportbedrijf Van der Heijden in Hapert ‘mooi’ noemen. Die video gaat rond op social media. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is niet blij met deze beelden vanuit de brandweerwagen en gaat dit daarom intern onderzoeken.

In de video is te zien hoe brandweermensen aankomen bij de brand bij Van der Heijden Transport afgelopen vrijdag. Bij het zien van de vlammen en enorme rookwolk reageren brandweerlieden enthousiast. Een brandweervrouw zegt in het plat Brabants: ‘’Daar doen we het voor, of nie!’’ En vervolgens is er nog een keer gejuich en de kreet 'mooi' te horen.

Bekijk hier de beelden vanuit de brandweerwagen:

Niet gepast

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de beelden ook gezien. ‘’Dit vinden wij niet gepast’’, zegt een woordvoerder. ‘’Het is niet de bedoeling dat er beelden worden gemaakt vanuit de brandweerwagen."

"We zijn nu bezig om te kijken hoe we hier mee om moeten gaan. De eerste zorg ging uit naar de enorme brand en nu gaan we kijken op welke manier en hoe we op de beelden moeten reageren." Er komt een intern onderzoek.

'Pyromaantjes'

Op social media regent het boze reacties. ‘’Mooi... totdat je eigen bedrijf of huis afbrandt. Ik vraag me af of ze het dan nog steeds mooi vindt’’, schrijft Michelle. En Gerrit is verbijsterd na het horen van de reactie in de brandweerwagen: ‘’Ze genieten er gewoon van, pyromaantjes. Het waterspel kan los, kleine kinderen.’’ En Bas reageert ook: ‘’Wat een totaal achterlijke en ondoordachte reactie van deze kortpittige huismus.’’ En zo zijn er tientallen boze reacties.

Maar er zijn ook mensen die de reactie in de brandweerwagen heel goed begrijpen. Zo schrijft Gerard op Facebook: ‘’Jarenlang opleiding gehad, eindelijk een echt dikke brand waar je op af mag. Natuurlijk is dat mooi om te doen, om bij te mogen helpen deze brand te bestrijden."

Begrip

De veiligheidsregio heeft na het zien van de beelden direct contact gezocht met het getroffen bedrijf. Het transportbedrijf snapt de negatieve reacties, maar begrijpt de reactie van de brandweer ook heel erg goed. Het bedrijf neemt het dan ook op voor de brandweerlieden.

"Hoe tragisch het voor ons ook is; we begrijpen dat dit voor een brandweerman/vrouw is waarvoor je het doet", schrijft de directie van het bedrijf op Facebook. "Dit is waarvoor je bent opgeleid. Dit is waar je al die jaren voor traint. Vergeet niet dat de brandweer met gevaar voor eigen leven twee panden heeft kunnen redden."

