Coronanieuws: 9173 Brabantse besmettingen, 6 nieuwe sterfgevallen in heel Nederland

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Vanaf acht uur maandagochtend kunnen mensen een speciaal telefoonnummer - 0800-1202 - bellen om een afspraak voor een test te maken. In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is maandag met zes gestegen naar 5962.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9173 coronabesmettingen, een toename van 6 sinds zondag.

14.00

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is in de afgelopen 24 uur met zes gestegen naar een totaal van 5962. Dit blijkt zondag uit de dagelijkse RIVM-cijfers.

Volgens de RIVM-cijfers zijn er sinds gisteren negen nieuwe coronapatiënten in de verschillende ziekenhuizen in Nederland opgenomen. Het totaal aantal besmettingen steeg met 103 naar 46.545.

Onze provincie telt nu volgens die laatste cijfers 9173 coronabesmettingen, een toename van 37 in de afgelopen 24 uur. Het dodental in onze provincie staat maandag op 1513. Voor alle cijfers geldt dat de werkelijke aantallen hoger liggen. Dat heeft ermee te maken dat niet iedereen met klachten ook daadwerkelijk wordt getest.

12.15

Naar school gaan mag weer, buitensporten mag weer en straks mag je ook weer op het terras zitten van je favoriete restaurant of café. Maar één ding blijft voorlopig overal nog wel verplicht: 1,5 meter afstand houden. Daarom gaat de gemeente Drimmelen nu op zoek naar het beste idee om in de openbare ruimte 1,5 meter afstand te (blijven) houden. Ben jij jonger dan 18 jaar en heb je een goed idee. Doe dan mee!

12.00

De terrassen en restaurants zijn weer open voor het publiek. In veel Brabantse steden en dorpen maken veel mensen weer gebruik van deze mogelijkheid.

11.55

Dinsdagochtend deelt de Communistische Jongerenbeweging (CJB) mondkapjes uit aan reizigers in Den Bosch. Sinds 1 juni is het verplicht om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Mensen die voor werk of om andere redenen moeten reizen met het ov moeten zichzelf en anderen beschermen. CJB-woordvoerder Caetano: “Het dragen van een masker is een prima maatregel, maar als je voor werk reist dan zou eigenlijk je baas jouw van mondkapjes moeten voorzien. Reis je voor andere redenen, dan kan het ook nog weleens lastig zijn om aan mondkapjes te komen. Hierom helpt de CJB vandaag een handje door gratis mondkapjes uit te delen.”

11.50

De coronacrisis blijft de autoverkopen dwarszitten. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en RDC is het aantal nieuwe personenauto's dat in mei op kenteken werd gezet met bijna 60 procent gedaald, vergeleken met dezelfde maand in 2019. In april dit jaar was er ook al een daling van meer dan 50 procent. Ondertussen is de verkoop van gebruikte auto's redelijk terug op niveau.

10.50

Veel mensen maken maandagochtend direct gebruik van de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een coronatest. De gratis afsprakenlijn ging om 08.00 uur open en sindsdien is het erg druk. "We zien dat er nu heel veel gebeld wordt met 0800-1202. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten", vraagt de GGD.

Mensen die er niet direct doorheen komen, hoeven zich volgens de GGD geen zorgen te maken. "We lezen dat bellers, vanwege de drukte, vrezen niet deze week voor een afspraak in aanmerking te komen. Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen."

10.40

Rond het middaguur gaan op de Markt en op de Heuven in Oosterhout de terrassen weer open. Wil je weten of het er druk is check dan op Whatsapp de Druktelefoon. Op de telefoon zie je hoe druk het is: rood (het is druk, kom gerust een andere keer), oranje (er zijn nog plekken vrij maar het loopt vrij snel vol) of groen (er is ruimte, je bent van harte welkom). App voor de Markt naar (06-34122882) en voor de Heuvel naar 06-34122883.

10.35

Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ontdekt, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijke enquête van het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) en DUO-onderwijsonderzoek & Advies.

08.00

Iedereen die klachten heeft die aan het coronavirus doen denken, kan vanaf maandagochtend 0800-1202 bellen. Via dat speciale telefoonnummer kunnen mensen een afspraak maken voor een coronatest, ook wie maar milde verschijnselen heeft. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

03.38

Wie weer eens een hapje of drankje buiten de deur wil doen, kan vanaf deze maandag weer terecht in een restaurant, café of op een terras. Ook verwelkomen musea, bioscopen en sommige theaters weer publiek. Bezoekers kunnen er vanaf het middaguur terecht. Er gelden wel strikte regels. Zo mogen de komende maand niet meer dan dertig bezoekers ontvangen.

03.34

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag is het verplicht. Reizigers in de trein, bus, metro en tram moeten een mondkapje dragen. Ook op veerponten moeten mensen er eentje op. In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

03.32

Vrachtwagenchauffeurs moeten zich vanaf deze maandag weer aan de normale rusttijden houden. Minister Cora van Nieuwenhuizen kondigde in maart, na overleg met haar Europese collega's, aan dat deze regels tijdelijk werden versoepeld, om te voorkomen dat essentiële goederen in de coronacrisis niet aangevoerd konden worden.

03.31

Een aantal kerken houdt deze maandag, tweede pinksterdag, een eredienst met publiek. Per 1 juni zijn de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld. Reden voor de kerken de deuren weer te openen. Niet meer dan dertig mensen mogen een dienst bijwonen. Dat was sinds het begin van de corona-uitbraak feitelijk al zo, maar de meeste gebedshuizen kozen ervoor onlinediensten zonder publiek te houden, om besmetting te voorkomen.

03.30

Slachtoffers die zijn overleden door het coronavirus worden maandagavond herdacht in een speciale aflevering van het tv-programma Voor wie steek jij een kaarsje op? KRO-NCRV roept iedereen in Nederland op om tijdens de uitzending een kaarsje aan te steken, voor het raam, op het balkon of in de tuin.