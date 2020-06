Coronanieuws: wie mogelijk corona heeft, kan zich laten testen

Foto: Erik Peeters

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Vanaf acht uur maandagochtend kunnen mensen een speciaal telefoonnummer - 0800-1202 - bellen om een afspraak voor een test te maken. In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is zondag met vijf gestegen naar 5956.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9167 coronabesmettingen, een toename van 37 sinds zaterdag.

08.02

Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ontdekt, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijke enquête van het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) en DUO-onderwijsonderzoek & Advies.

08.00

Iedereen die klachten heeft die aan het coronavirus doen denken, kan vanaf maandagochtend 0800-1202 bellen. Via dat speciale telefoonnummer kunnen mensen een afspraak maken voor een coronatest, ook wie maar milde verschijnselen heeft. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

03.38

Wie weer eens een hapje of drankje buiten de deur wil doen, kan vanaf deze maandag weer terecht in een restaurant, café of op een terras. Ook verwelkomen musea, bioscopen en sommige theaters weer publiek. Bezoekers kunnen er vanaf het middaguur terecht. Er gelden wel strikte regels. Zo mogen de komende maand niet meer dan dertig bezoekers ontvangen.

03.34

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag is het verplicht. Reizigers in de trein, bus, metro en tram moeten een mondkapje dragen. Ook op veerponten moeten mensen er eentje op. In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

03.32

Vrachtwagenchauffeurs moeten zich vanaf deze maandag weer aan de normale rusttijden houden. Minister Cora van Nieuwenhuizen kondigde in maart, na overleg met haar Europese collega's, aan dat deze regels tijdelijk werden versoepeld, om te voorkomen dat essentiële goederen in de coronacrisis niet aangevoerd konden worden.

03.31

Een aantal kerken houdt deze maandag, tweede pinksterdag, een eredienst met publiek. Per 1 juni zijn de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld. Reden voor de kerken de deuren weer te openen. Niet meer dan dertig mensen mogen een dienst bijwonen. Dat was sinds het begin van de corona-uitbraak feitelijk al zo, maar de meeste gebedshuizen kozen ervoor onlinediensten zonder publiek te houden, om besmetting te voorkomen.

03.30

Slachtoffers die zijn overleden door het coronavirus worden maandagavond herdacht in een speciale aflevering van het tv-programma Voor wie steek jij een kaarsje op? KRO-NCRV roept iedereen in Nederland op om tijdens de uitzending een kaarsje aan te steken, voor het raam, op het balkon of in de tuin.