Bedreiging met wapen op camping in Aalst: zeven Brabanders opgepakt na wilde achtervolgingen

Arrestatie na een wilde achtervolging. (Foto: Sander van Gils)

Zeven Brabanders en een man uit Barneveld zijn zondag in Best, Vught en Rotterdam aangehouden. Dat gebeurde na een melding van een bedreiging met een wapen op een camping in het Gelderse Aalst.

Behalve de verdachte uit Barneveld zijn ook vijf Eindhovenaren. een Roosendaler en een Bredanaar aangehouden. De verdachten zijn tussen de achttien en veertig jaar oud.

Achtervolgingen

De verdachten waren na de bedreiging op de vlucht geslagen en hadden daarbij de slagbomen van de camping vernield. De politie wist de drie auto’s te achterhalen waarmee de verdachten waren gevlucht.

Na een achtervolging werden op de Schansweg in Best drie mannen aangehouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. In de vluchtauto is een wapen gevonden.

Aanhoudingen op A2 en A16

Op de A2 bij Vught zijn ook drie mannen in een auto aangehouden. Twee andere mannen werden in een auto op de A16 bij Rotterdam opgepakt.

De politie onderzoekt de aanleiding voor de bedreiging. De verdachten zitten nog vast.

