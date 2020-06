Smeulende Peelbrand is voorlopig nog niet uit: rupsvoertuigen en waterkanonnen blijven blussen

Grote natuurbrand Deurnese Peel (archieffoto: Rob Engelaar).

De smeulende brand op de Deurnese Peel zal de komende tijd nog vanaf de grond geblust worden. Met speciale voertuigen en waterkanonnen wordt het vuur zeven dagen per week bestreden. Dat is volgens deskundigen op dit moment de slimste manier. De smeulende brand is voorlopig nog niet geblust.

Blussen van bovenaf heeft vrijwel geen effect, stellen natuurbranddeskundigen, de brandweer en Staatsbosbeheer, omdat het water dan niet tot de kern van het smeulende veen komt waardoor het vuur steeds opnieuw oplaait. Een blushelikopter inzetten heeft nu dan ook volgens de gemeente geen zin meer.

Daarom wordt blusmateriaal op de grond ingezet. Zo wordt de brand bestreden met kleine rupsvoertuigen die op lastig te bereiken plekken kunnen komen. Ook worden er mobiele waterkanonnen en bladblazers met waterrugzak ingezet om het vuur uit te blazen en de grond af te koelen.

Vuur weer opgelaaid

Daarnaast zijn er graafmachines in de Peel om de grond open te trekken en te koelen met water. Volgens de gemeente zou inmiddels ongeveer de helft van de in totaal achthonderd hectare verbrande Deurnese Peel niet meer smeulen.

Dat de brand lastig te blussen is bleek dinsdagavond. Toen laaide het vuur weer op en moest de brandweer ingrijpen. De brand op de Deurnese Peel is de grootste natuurbrand ooit in de Nederlandse geschiedenis.

Drie onderzoeken naar brand

De gemeente maakte woensdag bekend dat er drie onderzoeken komen naar de grote brand. De gemeente Deurne, provincie en de veiligheidsregio willen weten:

Hoe de brand kon ontstaan en hoe hij zich daarna ontwikkelde. Hoe de samenwerking tijdens de brand verliep tussen gemeente, veiligheidsregio en Staatsbosbeheer. Hoe de relatie is tussen de veiligheid van omwonenden en de natuur.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. Eind oktober moeten de eerste resultaten bekend zijn. Het onderzoek kost tussen de 30.000 en 50.000 euro en wordt betaald door de drie partijen.

