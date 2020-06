Carnaval afblazen vanwege corona is nooit besproken: 'Achteraf lijken we misschien wel naïef'

Grote drukte tijdens carnaval in Den Bosch. (foto: Henk van Esch)

De Brabantse veiligheidsregio’s hebben in februari niet overwogen carnaval af te gelasten of andere maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. De nieuwe infectieziekte was toen in Nederland nog bij niemand vastgesteld en amper een gespreksthema. Dat zeggen de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s. Volgens deskundigen is carnaval waarschijnlijk een katalysator geweest in de verspreiding van het virus.

Volgens Jack Mikkers van veiligheidsregio Brabant-Noord wordt tijdens een bestuursvergadering op 27 januari voor het eerst over het nieuwe virus gesproken. De directeur van de GGD geeft tekst en uitleg. “Er werd heel algemeen over gesproken, zoals we het vaker over crisisthema's hebben. Het ging over wat het betekent als iemand besmet zou raken. Dan heb je het dus over iemand, een individu”, zegt Mikkers. Op dat moment zijn alleen besmettingen in China gemeld.

In de weken die volgen worden de bestuurders met informatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voorbereidingen van de GGD’s en het RIVM. Over mogelijke besmettingsrisico's die samenkomsten met zich meebrengen, wordt dan nog niet gerept.

Vlak voor carnaval hebben burgemeesters andere problemen aan het hoofd: storm. “Het zou windkracht 9 of 10 worden met alle gevolgen van dien voor de carnavalsoptochten. Daar was al onze aandacht op gericht. Niet dat er ook nog een coronavirus aan zat te komen", zegt burgemeester John Jorritsma, voorzitter van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. "Ja, we lijken met de wijsheid van de terugblik misschien wel naïef op dat moment.”

"Als al één iemand ziende was, dan had die toch te maken met een leger aan blinden"

Op vrijdag 21 februari besluit Eindhoven de carnavalsoptocht te schrappen vanwege de harde wind. Optochten gaan op bijna honderd plekken niet door. Mensen vieren carnaval vooral in kroegen en feesttenten. In Noord-Italië gaan dan hele gebieden op slot. Er zijn 150 besmettingen geregistreerd. In Nederland nog niet een.

Een van de vele carnavalswagens die vanwege de storm niet kon deelnemen aan de optocht (foto: CV De Dwarsliggers).

“Niemand had het bewustzijn om te zeggen: laten we carnaval maar afschaffen. Als we dat al hadden bedacht, dan was de samenleving daar op dat moment helemaal niet klaar voor. Mensen hebben zich zo goed aan de coronamaatregelen gehouden, omdat daar een zekere opbouw in zat. Maar om een volksfeest met tienduizenden mensen plat te leggen als niemand in Nederland besmet is, dat zou niet hebben gekund”, meent Jorritsma.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings, voorzitter van veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: “Het was op dat moment geen discussie of we er wel verstandig aan deden om carnaval te vieren.”

Bart Berden, namens de Brabantse ziekenhuizen: “Als al één iemand ziende was, dan had die toch te maken met een leger aan blinden. Had het dan maar eens even aan hen uitgelegd. Dat was niet gelukt.”

Uit gegevens van het RIVM en een analyse door RTL Nieuws blijkt dat 63 Nederlandse coronapatiënten al vóór carnaval corona-gerelateerde klachten hadden. Twintig van hen komen uit Brabant. Eerder werd al duidelijk dat carnaval waarschijnlijk als katalysator voor verspreiding van het virus fungeerde.

"Carnaval is onderdeel van onze cultuur. Het zit in ons DNA"

In welke vorm carnaval komend jaar gevierd wordt, is hoogst onzeker. Uit een eerdere enquête van Omroep Brabant blijkt dat 35 procent van de carnavalsverenigingen denkt dat mensen 'na corona' niet meer zo onbevangen carnaval vieren omdat ze bang zijn. Verenigingen denken na over een carnavalsfeest in aangepaste vorm.

“Ik hoop dat we carnaval kunnen blijven vieren, misschien anders dat we traditioneel gewend zijn, maar wel samen zoals Brabanders dat gewend zijn. Carnaval is immers onderdeel van onze cultuur. Het zit in ons DNA", zegt burgemeester Mikkers van Den Bosch. “Carnaval is juist voor een stad als de onze en ook voor de dorpen een gevoel van écht samen zijn. Ik zou het heel erg vinden als dat niet meer zou kunnen.”

In deze video vertellen de burgemeesters over de moeilijke besluiten die ze tijdens de coronacrisis moesten nemen en wat dit met hen deed.

