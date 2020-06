Agenten gaan vrijuit na politiegeweld tegen supporters van Helmond Sport

Supportersgroepen op weg naar elkaar, tot een confrontatie kwam het niet (foto: Twitter).

De twee politieagenten tegen wie aangifte is gedaan door supporters van Helmond Sport gaan vrijuit. Twee fans vonden dat de agenten te veel geweld tegen hen gebruikten, nadat de supportersbussen terugkeerden in Helmond na de wedstrijd tegen FC Eindhoven op 17 januari dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een noodzakelijk optreden van de agenten, omdat de supporters hun agressie tegen de politie richtten.

De derby tussen de voetbalclubs uit Eindhoven en Helmond werd ontsierd door rellen. Zowel voor, tijdens als na het competitieduel zochten supporters de confrontatie met elkaar en de politie. De wedstrijd in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven werd zelfs even stilgelegd en de Mobiele Eenheid werd ingezet om de supportersgroepen uit elkaar te houden.

Een agent raakte gewond toen er een stoel naar hem werd gegooid. Daarvoor is later een 30-jarige man uit Helmond aangehouden. De agent moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Politiegeweld

Bij terugkomst in Helmond werd de meegereisde aanhang opgewacht door andere agenten, ME en politiehonden die de stoeltjesgooier zochten. Over het politieoptreden dat daar volgde, waren de supporters niet te spreken. Een man werd gebeten door een politiehond en raakte daardoor gewond. Een andere man werd door een lid van de ME meermalen geslagen met een wapenstok. Beide supporters hebben vervolgens aangifte gedaan.

In Helmond werden elf voetbalfans opgepakt. Een aantal van hen heeft zich inmiddels voor de rechter moeten verantwoorden of heeft een boete of taakstraf gekregen in combinatie met een meldplicht of contactverbod. Ook heeft de KNVB minstens tien stadionverboden uitgedeeld aan aanhangers van Helmond Sport en FC Eindhoven.

Vertraging

Al snel na de incidenten in Helmond werd aangekondigd dat justitie en integriteitsteams een onderzoek zouden doen naar het politieoptreden op Sportpark De Braak. Normaal gesproken duurt zo'n onderzoek zes weken, maar door de coronacrisis heeft dit flinke vertraging opgelopen. Tijdens het onderzoek zijn meerdere betrokkenen verhoord, maar er is geen aanleiding gevonden om de twee agenten te vervolgen.