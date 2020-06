'De hele familie lijdt hieronder', medeleven met Deurnese nertsenfokker wiens dieren geruimd worden

De nertsenfokkerij in Deurne.

"Het is een zwarte dag", zo verzucht een van de mensen die Huub Kuijpers zaterdag helpt bij het ruimen van de negenduizend nertsen op zijn bedrijf in Deurne. Dit gebeurt omdat bij de dieren op dit bedrijf het coronavirus werd vastgesteld. De komende dagen worden ook negen andere nertsenfokkerijen waar het virus werd vastgesteld geruimd.

"Ik hoorde het nieuws van deze ruiming vrijdag", laat de helpende buurtbewoner - een collega-nertsenhouder - weten. "Een groot drama, dit is slikken. Daarom besloot ik mijn collega te hulp te schieten."

'Dit is zijn passie'

Een buurman van Kuijpers noemt het ruimen van de nertsen 'verschrikkelijk voor die man'. "Echt sneu dat hij de eerste is bij wie dieren geruimd worden. Hij zal dit met een heel gemengd, dubbel gevoel doen. Dit is de passie van die man. Deze beestjes zijn z'n lust en zijn leven. Maar de coronacrisis moeten we serieus nemen.”

Een buurvrouw vraagt zich af hoe het coronavirus bij de diertjes kon terechtkomen. "Toen hier borden werden geplaatst dat het coronavirus bij dit bedrijf was vastgesteld, hadden wij nog geen idee. Daar verschoten we nogal van."

"Hier zit veertig jaar van Kuijpers' leven in", vult de helpende collega-nertsenhouder aan. "En dat wordt zijn bedrijf op zo'n manier beëindigd..."

Weken dicht

Na het ruimen van de diertjes wordt het bedrijf zondag gereinigd en ontsmet. Daarna moet de fokkerij zeker een aantal weken dicht. "De fokkerijhouder moet daarna zelf aantonen dat het virus niet is teruggekomen", vertelt NVWA-woordvoerder Benno Bruggink. Hij gaat er vanuit dat het ruimen de hele dag zal duren.

"Het is altijd verschrikkelijk om te zien dat je grote aantallen dieren doodmaakt en naar een destructor afvoert", benadrukt Bruggink. "Maar vanwege de gezondheid voor mens en dier is dit een noodzakelijke stap."

'De hele familie lijdt hieronder'

Het schoonmaken en reinigen van de fokkerij neemt directeur Peter Swinkels van Allround Reiniging Swinkels in Moergestel op zich. Hij komt hier ook altijd in november, nadat het bedrijf de dieren die gedood zijn heeft afgevoerd. Hij kent Huub Kuijpers dan ook goed. "Die is hier niet gelukkig onder, natuurlijk", weet hij. "Hij verzorgt zijn dieren heel goed, is er altijd mee bezig. Dan is zo'n besmetting niet leuk, heel erg zelfs. Ik weet zeker dat de hele familie hier onder lijdt."

Hij vergelijkt deze situatie met de fipronil-affaire in de pluimveesector van een paar jaar geleden. "Als wij dan bij die bedrijven kwamen, was daar heel veel verdriet. En waren er financiële zorgen. Ik denk dat dit ook hier het geval is. Ik weet hoe zwaar dit is. Dit doet zeer, heel zeker. Dat is altijd zo bij een ruiming van dieren. Zoiets gaat de hele familie aan het hart."

De nertsen worden uit de schuren in Deurne gehaald (foto: Eva de Schipper).