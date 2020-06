Coronanieuws: 73 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, kind positief getest in Helmond

In het Tilburgse ziekenhuis is een speciale kamer ingericht voor coronapatiënten.

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis. De coronacrisis kost waarschijnlijk honderdduizenden Nederlanders hun baan en zet de economische vooruitgang jaren terug, zo voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB),

De voornaamste feiten op een rij:

DNB: Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6,4 procent en werkloosheid loopt op tot 7,3 procent in 2021

In Brabant is maandag één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus.

In de ziekenhuizen in onze provincie zijn geen opnames gemeld van mensen met het virus.

Het aantal besmettingen met het coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de zeven miljoen.

16.54

Een kind dat naar de kinderopvang van Integraal Kindcentrum Mondomijn in Helmond gaat, is positief getest op het coronavirus. Het kind is volgens de voorzitter van het schoolbestuur niet met klachten binnen de groep aanwezig geweest. Mondomijn blijft daarom gewoon geopend.

Ouders van kinderen die naar Modomijn gaan, ontvingen vorige week een e-mail. Daarin werd gemeld dat minstens drie kinderen corona-gerelateerde klachten hadden. Twee daarvan zouden worden getest. Nu blijkt één kind besmet te zijn met het coronavirus. “De kinderen die klachten vertonen, zijn op Mondomijn geweest in verschillende shifts en verspreid over verschillende mentorgroepen”, zo schreef Mondomijn in de e-mail. “Vanaf het moment dat de kinderen klachten vertonen, zijn zij thuis en eventuele broertjes en zusjes ook.” Waarom het derde kind niet getest wordt, is niet duidelijk.

16.24

Op de intensive cares liggen nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan op zondag. In de komende periode kan het aantal ic-patiënten nog licht dalen, aldus het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), maar de kans is heel klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een intensive care ligt. "Versoepeling zal leiden tot een verspreiding", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ook als het virus zich in de zomer minder verspreidt dan in het najaar en de winter.

16.07

Prinsjesdag vindt dit jaar vanwege het coronavirus misschien niet plaats in de Ridderzaal op het Binnenhof. De locatie is te klein om de genodigden op voldoende afstand van elkaar te houden als de koning de troonrede voorleest. Het bestuur van de Tweede Kamer kijkt of de bijeenkomst eventueel kan plaatsvinden in de Grote Kerk in Den Haag, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib maandag.

Maar ook in deze kerk kunnen minder mensen terecht dan gebruikelijk. Een optie is volgens Arib dat er dit keer geen partners of andere gasten van parlementariërs en bewindslieden bij kunnen zijn. Het Kamerbestuur laat snel weten hoe Prinsjesdag kan worden ingericht met de beperkingen zoals die er in september waarschijnlijk nog zullen zijn, aldus Arib.

16.06

De basisschool De Springbok in Den Haag, waar vorige week twee leraren het coronavirus bleken te hebben, gaat dinsdag weer open. In de afgelopen dagen zijn zeven leerlingen getest omdat ze klachten hadden die wezen op het virus, maar ze blijken de ziekte niet te hebben. Dat meldt de overkoepelende organisatie voor het openbaar basisonderwijs in Den Haag, De Haagse Scholen.

16.00

Het ging snel, veel te snel voor zijn familie en vrienden en die had hij veel. Cor Coppens overleed in een ziekenhuis in Leeuwarden aan het coronavirus. Hij laat een groot gat achter in het hart van zijn kinderen en weduwe, maar ook in de gemeenschap van Zijtaart. "Na zijn dood kregen we zoveel reacties en lieve woorden. Ik kan alleen maar trots zijn dat hij mijn vader is geweest."

Met 'Ze worden gemist' maakt Omroep Brabant portretten van Brabanders die zijn overleden door het coronavirus.

15.10

Veel horecazaken houden de deuren gesloten, hoewel ze vanaf 1 juni weer open mochten. Toen werden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen versoepeld. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) schat in dat 25 tot 30 procent van de zaken vorige week gesloten is gebleven.

"Ondanks de vele positieve berichten is de heropening van de eet- en drinkgelegenheden voor veel ondernemers verliesgevend", zegt een woordvoerder van KHN tegen het ANP. De branchevereniging krijgt signalen dat horecaondernemers hun zaak weer sluiten, omdat het met alle restricties niet rendabel is te krijgen.

14.56

Van de nood een deugd maken kun je wel aan een festivalorganisatie over laten. Intents Festival in Oisterwijk besloot niet bij de pakken neer te zitten, toen het driedaagse festival werd afgelast vanwege de coronacrisis. Afgelopen weekend werd het evenement twee dagen online georganiseerd. De livestream trok ruim 250.000 kijkers uit 147 landen.

14.02

In Brabant is in de afgelopen 24 uur 1 persoon overleden aan het coronavirus, het totaal aantal doden loopt daarmee op naar 1522. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld: sinds het begin van de uitbraak 2765 Brabanders met coronaklachten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Wel meldt het RIVM 37 nieuwe besmettingen in onze provincie. Het totale aantal Brabantse besmettingen staat volgens het RIVM op 9390.

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 3 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 6016. Er werden 165 nieuwe besmettingen geregistreerd, het totaal aantal positief geteste mensen op het virus komt daarmee op 47.739.

13.22

Er liggen momenteel 73 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Bij deze patiënten is officieel vastgesteld dat ze het virus bij zich dragen. Dat zijn er vijf minder dan bij de vorige update, op 5 juni. Zestien van deze patiënten liggen op de intensive care. Bij de laatste update waren dat er zeventien.

In de ziekenhuizen liggen nog 26 coronaverdachte patiënten. Daarvan liggen er vijf op de intensive care. Er zijn sinds de laatste update geen coronapatiënten overleden. Wel zijn er twee coronaverdachte patiënten gestorven. De cijfers zijn afkomstig van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

13.01

De coronacrisis kost waarschijnlijk honderdduizenden Nederlanders hun baan en zet de economische vooruitgang jaren terug. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB), die voor dit jaar alleen al rekent op de sterkste krimp van de werkgelegenheid sinds de jaren zeventig.

Volgens de centrale bank loopt de werkloosheid in 2020 waarschijnlijk op tot 4,6 procent van de beroepsbevolking, en omdat veel bedrijven pas volgend jaar zullen reorganiseren stijgt de werkloosheid dan naar verwachting verder tot 7,3 procent. Dat betekent dat straks zon 700.000 mensen geen baan hebben, en wel actief op zoek zijn naar werk.

De economische klap die hieraan ten grondslag ligt is fors. DNB raamt voor 2020 een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 6,4 procent. Dit is een bijna twee keer zo diepe neergang als tijdens de financiële crisis in 2009. Per inwoner valt het bbp daarmee in één klap terug naar het niveau van 2015.

13.00

De huizenprijzen gaan komende jaren waarschijnlijk dalen als gevolg van de coronacrisis. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) lijkt de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nu nog beperkt, maar aan een lichte prijsdaling valt waarschijnlijk toch niet te ontkomen.

In zijn ramingen voor 2021 en 2022 voorziet de centrale bank prijsdalingen van 2,1 en 3,7 procent.

12.36

Artsen gaan onderzoeken of het coronavirus kan worden gedetecteerd door een soort blaastest. Het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis, in Rotterdam en Schiedam, gaat hiervoor zogeheten e-noses uitproberen, apparaten die de uitgeademde lucht analyseren.

12.29

Studenten zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om ook in deze coronatijd met trein, bus, tram en metro te reizen. Ze hebben toegang tot de universiteit en het contact met medestudenten en docenten nodig om kennis op te doen en zichzelf te ontwikkelen, zeggen de rectores magnifici van vijftien universiteiten in een gezamenlijk stuk op wetenschapssite ScienceGuide.nl.

12.12

Openbare basisschool De Trumakkers in Heeze zette maandagochtend de leraren in het zonnetje. Dit vanwege al het werk dat zij sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland hebben verricht om de leerlingen de afgelopen weken ondanks de lockdown toch les te kunnen geven. Nu de basisscholen sinds deze maandag weer alle leerlingen kunnen ontvangen, vonden de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad dit een geschikt moment om de leraren in de bloemetjes te zetten.

De leraren van basisschool De Trumakkers in Heeze werden in het zonnetje gezet.

12.04

Joop Meulenberg werd maandag door FC Den Bosch verrast met een Bossche bol. De fan, bekend als d'n Blauwe, was er ondanks de coronacrisis als de kippen bij om voor het 55e jaar zijn seizoenkaart te verlengen. Verdediger Mats Deijl bracht hem de lekkernij thuis.

11.58

De SP vindt het onterecht dat Kamerleden tijdens de coronacrisis gewoon hun vaste reis- en verblijfsvergoedingen ontvangen, terwijl bijna iedereen vanuit huis werkt of heeft gewerkt. Bij veel andere werknemers worden zulke vergoedingen tijdelijk geschrapt. De partij wil dat de vaste vergoedingen voor reis-, beroeps- en verblijfskosten helemaal van tafel kunnen. "Zie het als een solidariteitsheffing", zei SP-Kamerlid Michiel van Nispen in de Tweede Kamer.

10.48

De politie waarschuwt mensen voor een toename van nieuwe soorten malafide webshops in deze coronatijd. Daarbij is er een verschuiving zichtbaar van malafide webwinkels met artikelen voor bescherming tegen het coronavirus, naar ‘foute’ webshops voor sportartikelen en elektronica.

10.00

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is door de coronacrisis flink gedaald. Starters en woningbezitters zijn minder optimistisch over de ontwikkeling van de woningprijzen en ze verwachten een stijging van de hypotheekrente. Ook zijn de zorgen over mogelijke werkloosheid duidelijk toegenomen. Dat stelt ING op basis van zijn driemaandelijkse Woonindex.

09.55

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak de attracties zo snel mogelijk weer te laten draaien. Vijftig echtgenotes van kermisexploitanten overhandigen dinsdag op het Binnenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, waarin wordt gevraagd de kermissen eerder dan 1 september open te stellen. De Nederlandse Kermisbond dient daarnaast samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken, waarin beschreven staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open kunnen.

09.47

Het aantal besmettingen met het coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de zeven miljoen, meldt de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore. Ook persbureau AFP meldt dat op basis van een eigen telling.

08.30

Voor het eerst in bijna drie maanden tijd kwamen basisschoolleerlingen deze maandagochtend weer samen met al hun klasgenootjes op school. De basisscholen mogen - nu de coronacijfers al weken een dalende trend laten zien - weer met volledige klassen aan de slag. Dit leidde tot veel blije gezichten. Bijvoorbeeld bij basisschool Het Noorderlicht in Breda. "Geweldig om alle leerlingen hier nu weer te zien!"

06.00

Een derde van de werkenden verwacht een nieuwe coronagolf als hun collega's terugkeren van vakantie uit het buitenland. 46 van de honderd vindt het onveilig om de grens over te gaan en de helft viert vakantie in Nederland vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 1900 werkenden. De bond roept alle werkenden die naar het buitenland zijn geweest op tot een coronatest.

03.30

Voor het eerst in bijna drie maanden komen basisscholieren weer samen met al hun klasgenootjes. De basisscholen gaan maandag weer met volledige klassen aan de slag. De scholen waren op 16 maart dichtgegaan. Kinderen volgden les vanuit huis en hadden af en toe digitaal contact met de leerkracht en de klasgenoten. Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei al wel weer de halve schoolweek les op school.

01.57

De chaos rond de coronalijn is volgens De Telegraaf nog altijd niet ten einde. Doodnerveuze burgers die bellen naar de GGD voor de uitslag van hun test zouden nul op rekest krijgen, terwijl al lang bekend is of ze wel of niet zijn besmet. Medewerkers die worden gebeld door bezorgde patiënten en de uitslag op hun scherm zien, mogen die niet doorgeven omdat de identiteit van de persoon niet zou kunnen worden vastgesteld. Controlevragen wil de GGD niet invoeren. De opdracht is: mensen worden zelf gebeld.

00.30

De Nederlandse economie zal vanaf de tweede helft van dit jaar naar verwachting beperkt herstel tonen. Daarbij staat het herstel onder druk door de verslechtering op de arbeidsmarkt door de coronacrisis en zwakkere vooruitzichten voor de Nederlandse export. Dat verwachten economen van Rabobank, die benadrukken dat er wel veel onzekerheden zijn rond die ramingen vanwege nieuwe medische, politieke en sociale ontwikkelingen.

22.58

In de eerste week dat mensen zich bij de GGD'en op corona konden laten testen, zijn duizend dragers van het virus opgespoord. Dat zei directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Midden, Sjaak de Gouw, in het tv-programma Op1. In deze eerste week hebben 90.000 unieke bellers de gratis afsprakenlijn (0800-1202) gebeld. Dat leidde tot 59.090 afspraken voor een test, waarvan er intussen 49.228 zijn afgenomen.