Coronanieuws: kermisbranche voert actie om eerder open te gaan

Tilburgse Kermis (archieffoto)

In de eerste week dat mensen zich bij de GGD'en op corona konden laten testen, zijn duizend dragers van het virus opgespoord. Dit is zo'n twee procent van het totaal aantal geteste mensen. In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn zondag geen nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld.

In de ziekenhuizen in onze provincie zijn ook geen opnames gemeld van mensen met het virus.

Het aantal besmettingen met het coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de zeven miljoen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

10.00

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is door de coronacrisis flink gedaald. Starters en woningbezitters zijn minder optimistisch over de ontwikkeling van de woningprijzen en ze verwachten een stijging van de hypotheekrente. Ook zijn de zorgen over mogelijke werkloosheid duidelijk toegenomen. Dat stelt ING op basis van zijn driemaandelijkse Woonindex.

09.55

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak de attracties zo snel mogelijk weer te laten draaien. Vijftig echtgenotes van kermisexploitanten overhandigen dinsdag op het Binnenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, waarin wordt gevraagd de kermissen eerder dan 1 september open te stellen. De Nederlandse Kermisbond dient daarnaast samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken, waarin beschreven staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open kunnen.

09.47

Het aantal besmettingen met het coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de zeven miljoen, meldt de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore. Ook persbureau AFP meldt dat op basis van een eigen telling.

06.00

Een derde van de werkenden verwacht een nieuwe coronagolf als hun collega's terugkeren van vakantie uit het buitenland. 46 van de honderd vindt het onveilig om de grens over te gaan en de helft viert vakantie in Nederland vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 1900 werkenden. De bond roept alle werkenden die naar het buitenland zijn geweest op tot een coronatest.

03.30

Voor het eerst in bijna drie maanden komen basisscholieren weer samen met al hun klasgenootjes. De basisscholen gaan maandag weer met volledige klassen aan de slag. De scholen waren op 16 maart dichtgegaan. Kinderen volgden les vanuit huis en hadden af en toe digitaal contact met de leerkracht en de klasgenoten. Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei al wel weer de halve schoolweek les op school.

01.57

De chaos rond de coronalijn is volgens De Telegraaf nog altijd niet ten einde. Doodnerveuze burgers die bellen naar de GGD voor de uitslag van hun test zouden nul op rekest krijgen, terwijl al lang bekend is of ze wel of niet zijn besmet. Medewerkers die worden gebeld door bezorgde patiënten en de uitslag op hun scherm zien, mogen die niet doorgeven omdat de identiteit van de persoon niet zou kunnen worden vastgesteld. Controlevragen wil de GGD niet invoeren. De opdracht is: mensen worden zelf gebeld.

00.30

De Nederlandse economie zal vanaf de tweede helft van dit jaar naar verwachting beperkt herstel tonen. Daarbij staat het herstel onder druk door de verslechtering op de arbeidsmarkt door de coronacrisis en zwakkere vooruitzichten voor de Nederlandse export. Dat verwachten economen van Rabobank, die benadrukken dat er wel veel onzekerheden zijn rond die ramingen vanwege nieuwe medische, politieke en sociale ontwikkelingen.

22.58

In de eerste week dat mensen zich bij de GGD'en op corona konden laten testen, zijn duizend dragers van het virus opgespoord. Dat zei directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Midden, Sjaak de Gouw, in het tv-programma Op1. In deze eerste week hebben 90.000 unieke bellers de gratis afsprakenlijn (0800-1202) gebeld. Dat leidde tot 59.090 afspraken voor een test, waarvan er intussen 49.228 zijn afgenomen.