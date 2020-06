Pool dreigde agenten te doden met mes en kalasjnikov: negentig dagen cel en schadevergoeding betalen

Een Kalasjnikov (foto: archief).

Een Pool heeft negentig dagen cel gekregen, omdat hij in maart in Oisterwijk een groot aantal agenten met de dood heeft bedreigd. Hij kwam met twee messen op hen af, maakte met zijn hand schietgebaren en zei een kalasjnikov te gaan halen om ze te doden.

Volgens de politierechter in Breda ging hij hiermee veel te ver. Bovendien had de man nog een straf openstaan. Hij moet zeven agenten een schadevergoeding van in totaal 3280 euro betalen, zo bepaalde de rechter ook.

'Onder invloed'

Het incident gebeurde op 20 maart op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. De politie had een melding gekregen dat er wat aan de hand was met een bewoner van een chalet. Hij zou bovendien onder invloed van verdovende middelen zijn.

Toen agenten bij de woning arriveerden, ’s morgens rond tien voor half zeven, kwam de Pool dreigend op hem af. Inmiddels was ook een ambulance gealarmeerd. Toen bleek dat de man niet voor rede vatbaar was, bliezen de ambulancebroeders de aftocht en dreigde de politie haar wapen te gebruiken. Er werd zelfs een onderhandelaar ingeschakeld, maar toen hij evenmin de 41-jarige man op andere gedachten wist te brengen, werd er een arrestatieteam opgetrommeld. Dat slaagde erin de Pool negen aan te houden. Het was inmiddels bijna half negen geworden, twee uur na de melding dus.

Proeftijd van twee jaar

Deze maandag moest de man zich voor de politierechter verantwoorden voor zijn gedrag. Van de onvoorwaardelijke straf die werd uitgedeeld, gaat wel de tijd vanaf die de man al heeft vastgezeten. De politierechter besloot ook nog eens zestig dagen op te leggen wanneer hij binnen twee jaar weer in de fout gaat. Omdat hij nog een voorwaardelijke straf had staan, werd hem verder een week cel en een taakstraf van veertig uur opgelegd. Vijf agenten krijgen 550 euro, twee anderen 265 euro schadevergoeding.

Het Openbaar Ministerie eiste 120 dagen met aftrek van de tijd die de Pool in voorarrest heeft gezeten. Ook was justitie van mening dat de agenten recht hadden op schadevergoeding.