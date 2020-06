Guido Weijers wil statement maken voor cultuursector: misschien optreden in vliegtuig

Guido Weijers (foto: Loens Producties)

“Even inventariseren”, zegt Guido Weijers op zijn Facebookpagina, “Wie wil er voor 120 euro deze maand een uur genieten van een Masterclass Geluk Live! Op kilometers hoogte? Vertrek vanaf Schiphol. Je wordt weer thuisgebracht naar Schiphol ??”

Janneke Bosch Geschreven door

Want als er wél een grote groep mensen in het vliegtuig mag, maar niet in het theater, ja, dan haal je het theater het vliegtuig in. “Kijk, het gaat er me niet om dat ik kan optreden”, zegt cabaretier Guido Weijers. “Het gaat me erom de inconsequentie van de regels bloot te leggen.”

Want die inconsequenties zijn er te over, vindt hij. “Hoe kan het dat ik geen drive in theater mag organiseren, maar de McDrive wel gewoon open is? In de Ziggo Dome passen zestienduizend man, daar mogen er nu dertig komen. Terwijl de IKEA ook gewoon open is.”

"Met dertig man in een theater is óók niet rendabel"

Weijers: “En nu zegt Rutte, vliegen kan weer. En ook met volle vliegtuigen, want het is niet rendabel als de bezetting zo laag is. Nou, misschien moet ik dan even les geven: maar met dertig man in een theater zitten is óók niet rendabel.”

Hij neemt het niemand kwalijk, wil Weijers benadrukken. Maar het frustreert wel dat er op allerlei terreinen versoepelingen van de coronaregels zijn, maar de theater- en evenementenbranche wat dat betreft achter het net blijft vissen. “Als een buschauffeur zegt dat het openbaar vervoer noodzakelijk is voor iedereen, dan ziet iedereen daar het belang van in. Maar als een kunstenaar dat zegt, dan wil hij gewoon aandacht.” Terwijl de kunstsector meer dan drie procent van de economie in stand houdt, zegt de cabaretier.

"Het wakkert juist de creativiteit aan"

Toch gaat Weijers allesbehalve bij de pakken neerzitten. “Het wakkert juist de creativiteit aan.” Zo trad de cabaretier de afgelopen week op voor een groep van bijna honderd man: drie zalen van dertig personen rondom het podium. En nu dus misschien wel in een vliegtuig.

“We moeten gewoon denken in oplossingen. Een reuzenrad bijvoorbeeld, iedereen in van die overdekte bakjes. Of iedereen komt in een sumoworstelaarpak. Of in een duikpak. Kijk, de helft van de ideeën is leuk, maar niet uitvoerbaar. Maar het gaat erom dat we kijken naar wat wél kan. Het gaat erom dat het veilig is. In plaats van alleen maar om de regeltjes.”

Of het ‘theater-vliegtuig’ er ook echt gaat komen? Als het aan Guido Weijers ligt, hoeft het vliegtuig niet eens op te stijgen, “dat is ook beter voor het milieu.” Maar: “Het lukt sowieso. We moeten alleen nog even 180 man vinden die in willen stappen. Maar als we met 180 man lappen, dan lukt het wel.”

