Onrust onder nertsenhouders: dieren zouden los worden gelaten

Er is weer onrust ontstaan onder nertsenhouders. Op Facebook en Twitter verscheen maandagavond een bericht waarin gesproken werd van een 'reële dreiging dat er nertsen losgelaten worden.' De politie zit er bovenop, meldt een woordvoerster desgevraagd. Ze weet wie het gerucht heeft verspreid. Ook is contact gezocht met deze persoon om hieraan een eind te maken.

De politie heeft ook gesproken met een eigenaar van één van de met het coronavirus besmette nertsenhouderijen in Brabant die deze week geruimd gaan worden. Vorige week deden ook al geruchten de ronde over acties bij nertsenfarms. Toen liep het met een sisser af.

Operatie duurt nog dagen

De aankondiging van mogelijke acties door onder meer de Bont voor Dieren volgden op het besluit van het kabinet om alle nertsenbedrijven waar corona was vastgesteld, te ruimen. Deze operatie begon afgelopen zaterdag en zal nog de hele week duren. In totaal moeten negen farms in Oost-Brabant en één in Noord-Limburg helemaal leeggemaakt en schoon opgeleverd worden.