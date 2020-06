Farmers Defence Force werpt zich op als hoeder van de nertsenfokkers

De NVWA bij de besmette nertsenfokkerij in Deurne (foto: Eva de Schipper).

Farmers Defence Force (FDF) heeft de afgelopen week al diverse malen nertsenhouders gewaarschuwd dat er bij hun met corona besmette bedrijven acties op til waren. Dit meldt Mark van den Oever uit Sint Hubert. De voorman van de boerenbelangenclub komt graag op voor de geplaagde sector.

Tot nu toe zijn demonstraties bij nertsenhouderijen uitgebleven, al werden die vorige week woensdag wel aangekondigd. Ook zijn er geen nertsen losgelaten, wat maandagavond op de social media rondzong.

Helpende hand

Farmers Defence Force werd vorig jaar opgericht om de krachten van agrariërs te bundelen in de discussie over het stikstofbeleid van de provincie en het kabinet. De hoge organisatiegraad maakt het echter ook mogelijk om nertsenfokkers bij te staan. Via onder meer Facebook kunnen de duizenden leden elkaar op de hoogte houden en indien nodig de helpende hand toesteken.

Het geeft volgens Van den Oever namelijk geen pas juist in deze periode acties te voeren of ermee te dreigen. Zo gauw er signalen zijn die erop wijzen dat er wat op stapel staat, worden betrokken fokkers geïnformeerd, laat Van den Oever weten.

“Afgelopen weekend was dat het geval. Toen vingen we op dat er mensen van Animal Rights bij bedrijven waren die werden geruimd. Een aantal bestuursleden van onze organisatie zijn wezen kijken, maar uiteindelijk was er niks aan de hand.” Mocht het nodig zijn, dan kan FDF snel mensen optrommelen, al is dit nog niet nodig geweest.

'Nertsen losgelaten'

Maandag leek de situatie dreigender. Een inwoner van Nijmegen had getwitterd dat er ’s avonds of ’s nachts nertsen zouden worden bevrijd. Waar was niet duidelijk, maar direct ging er vanuit het FDF een waarschuwing rond dat dit ergens in ons land zou kunnen gebeuren. Het bleek loos alarm, maar ook de politie was er inmiddels op aangeslagen.

Ze sprak met de verspreider van de oproep, nam contact op met een bedrijf dat dinsdag zou worden geruimd en seinde ook onder meer de gemeente Sint Anthonis is. Vier besmette fokkerijen staan in Landhorst, een kerkdorp van deze gemeente.

Burgemeester Marcel Fränzel van de gemeente Sint Anthonis bevestigt dat hij door de politie is bijgepraat. Hij meldt ook dat er achter de schermen overleg is met nertsenhouders om eventuele problemen te voorkomen. Verder wilde hij nog geen toelichting geven.

'We zitten er bovenop'

De politie laat nog weten dat ze ‘uiteraard alert’ is en dat maandag een nertsenfarm uit voorzorg is ingelicht. Ook meldt ze dat er tijdens surveillances een oogje in het zeil wordt gehouden bij de bedrijven die geruimd worden. “We begrijpen dat fokkers onrustig worden van de geruchten en we nemen die dan ook serieus”, aldus de woordvoerder. “We zitten er bovenop.”

Erwin Vermeulen van dierenrechtenorganisatie Animal Rights distantieert zich van de diverse dreigementen. "De nertsenhouders hebben het al moeilijk genoeg. Bij hen demonstreren is zinloos, het doet de zaak geen goed. De rechter heeft vrijdag uitspraak gedaan, het woord is nu aan de politiek. Dat is ook de reden waarom we maandag in Den Haag hebben geprotesteerd. Dat er geruchten de ronde doen noem ik een soort van volkspsychose."

Toch hield het ministerie van Landbouw eind vorige week nog rekening met acties van Animal Rights. "Die angst was echter niet gebaseerd op bevindingen van de politie of de AIVD, ze was ingegeven door geruchten in de pers, moest de landsadvocaat toegeven", aldus de Veldhovense actievoerder.

