Onderzoek of er varkens besmet zijn met het coronavirus

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er is een onderzoek begonnen naar de mogelijk verspreiding van het coronavirus in de varkenshouderij. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft dit woensdagmiddag gezegd tijdens een debat over besmette nertsenbedrijven.

Volgens haar is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat de ziekteverwekker bij of door varkens kan worden verspreid. Ze wil alleen het zekere voor het onzekere nemen. Om deze reden zijn al studies begonnen naar het overbrengen van COVID-19 door honden of katten.

Het zal nog wel enige tijd duren voordat het resultaat hiervan bekend is. Vooralsnog is van besmetting door verwilderde katten of boerderijkatten geen bewijs gevonden, zo zei Schouten. Konijnen zouden ook vatbaar zijn voor het virus, maar dit is evenmin al vastgesteld.

'Extra stimulans'

Minister Schouten is woensdag met de Tweede Kamer aan het debatteren over de ruiming van nertsenhouderijen, een vervroegde stoppersregeling voor fokkers van wie hun bedrijven zijn besmet en het fokverbod in 2024. Schouten herhaalde dat het leeghalen van besmette bedrijven noodzakelijk is om te voorkomen dat er onder nertsenpups een reservoir aan virussen ontstaat, die langdurig kunnen worden overgebracht. Hierdoor zouden immers ook mensen ziek kunnen worden. De bewindsvrouw meldde verder dat de kans bestaat dat het vervoersverbod voor nertsen mest nog maanden van kracht blijft. Dat is afhankelijk van het besmettingsgevaar.

Schouten zei ook dat ze met haar collega van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, serieus aan het kijken is naar een regeling om gedupeerde nertseneigenaren eerder dan in 2024 een punt te laten zetten achter hun bedrijf. "Als een extra stimulans", aldus Schouten, "maar het luistert op zich best nauw." Het naar voren halen van het moment om de nertsenbranche definitief te staken, is nog een brug te ver. Een Kamermeerderheid denkt er anders over, desnoods op vrijwillige basis.

De Jonge liet in zijn antwoord op Kamervragen nog weten dat het 'geringe gevaar op de volksgezondheid' aanleiding was om tot ruiming over te gaan. Preventieve ruiming ging hem en Schouten te ver.

