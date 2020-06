Opnieuw verdachte opgepakt voor kettingzaagmoord op loodgieter Johan van der Heyden

In het onderzoek naar de verdwijning en gewelddadige dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden is donderdagochtend een 23-jarige man uit Middelburg aangehouden. Hij wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling. Voor dezelfde feiten werd dinsdag ook een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom gearresteerd.

Johan van der Heyden (57) verliet 2 juni 2019 rond halfnegen 's avonds zijn huis in het Belgische Lint. Sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Een rechercheteam in Nederland deed in samenwerking met Belgische collega’s uitgebreid onderzoek naar de verdwijning van Van der Heyden. Dit leidde uiteindelijk tot acht arrestaties. Naast de 42-jarige vrouw die dinsdagmorgen werd aangehouden, zitten nu nog drie verdachten in voorarrest: twee 40-jarige vrouwen en 31-jarige man.

Gewelddadige dood

De speurders gaan er vanuit dat Van der Heyden door geweld om het leven is gebracht. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is de vondst van een speciekuip in het Schelde-Rijnkanaal op 23 januari dit jaar. Daarin werden door het NFI stoffelijke resten van de Belg ontdekt. Ook werd in verband met dit onderzoek op 11 maart door duikers een kettingzaag in het Bergsche Water gevonden. Het onderzoek wordt voortgezet.