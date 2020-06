Demonstratie tegen racisme in Den Bosch: ruimte voor 10.000 bezoekers

Vorige week zaterdag was er een demonstratie in Eindhoven (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

De demonstratie tegen racisme, zaterdag in Den Bosch, wordt gehouden op de Pettelaarse Schans. Alleen hier kan de veiligheid worden gewaarborgd voor het verwachte grote aantal deelnemers, zo meldt de gemeente. Voor de demonstranten van Black Lives Matters wordt vervoer geregeld vanaf het Centraal Station.

De organisatie houdt rekening met duizend tot tweeduizend deelnemers. Op de Pettelaarse Schans is ruimte voor wel tienduizend bezoekers. Voor de betoging was aanvankelijk de Tramkade in beeld.

De organisatie is wel wat teleurgesteld over de locatie. Een woordvoerder in het Brabants Dagblad: ,,We hebben hier grote moeite mee omwille van de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het protest.’’ Volgens de gemeente is in goed overleg met haar besloten de demonstratie op de Pettelaarse Schans te houden.

'Verantwoordelijkheid nemen'

Vorige week werden al vergelijkbare betogingen gehouden in Eindhoven en Tilburg, zij verliepen probleemloos. Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Den Bosch verwacht zaterdag evenmin incidenten. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en die verlangen we ook van de organisatie en demonstranten”, aldus de burgemeester.

Met de organisatie is afgesproken dat alle demonstranten een mondkapje dragen en dat ze op het bewuste terrein op een gemarkeerde plek gaan staan. Zo kan de corona-afstand van anderhalve meter worden gewaarborgd. De organisatie ziet er op toe dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Mocht het te druk worden, dan gaan de organisatie en gemeente samen mensen oproepen niet meer te komen of de Pettelaarse Schans te verlaten.

'Veilig en verantwoord'

Mikkers: "We hebben er vertrouwen in dat de demonstratie veilig en verantwoord zal plaatsvinden. Dat hebben de demonstranten ook in andere steden laten zien. Discriminatie en racisme moeten we niet accepteren. Nergens en al helemaal niet in ons gastvrije 's-Hertogenbosch. Samen zijn wij Den Bosch."