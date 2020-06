Coronanieuws: vier mensen overleden aan COVID-19, 42 nieuwe Brabantse besmettingen

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels

De afgelopen 24 uur zijn in heel Nederland negen coronapatiënten overleden aan het coronavirus.

Er zijn vijf nieuwe ziekenhuisopnames doorgegeven aan het RIVM.

Er liggen vrijdag 53 mensen met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen.

16.12

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald van 77 naar 73. Intensivisten behandelen daarnaast 557 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat er in totaal 630 mensen op een ic liggen.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 279 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 54 minder dan afgelopen woensdag. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalt snel. Dit komt onder meer doordat mensen die eerst op een intensive care lagen en daar opgeknapt zijn, nu genoeg hersteld zijn om het ziekenhuis helemaal te verlaten.

16.10

Vliegtuigpassagiers moeten een mondkapje dragen tijdens de vlucht en op plekken waar geen 1, 5 meter afstand kan worden gehouden, zoals tijdens het inchecken, de veiligheidscontrole en het boarden. De luchtvaartsector heeft de aanvullende maatregelen genomen om de risico's op een besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

15.15

Sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland is het virus vastgesteld bij zeker 231 zwangere vrouwen. Eén vrouw is vlak na de bevalling overleden aan het virus. Geen enkele baby bleek het virus te hebben. Wel was er in Brabant baby Rico, die vlak na zijn geboorte corona kreeg. Rico maakt het inmiddels goed.

14.20

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden staat op 1527. Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld: sinds het begin van de uitbraak zijn 2768 Brabanders met coronaklachten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Verder meldt het RIVM 42 nieuwe besmettingen in onze provincie. Het totale aantal Brabantse besmettingen staat volgens het RIVM op 9509.

13.56

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 9 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 6053. Slechts 5 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Er werden 210 nieuwe besmettingen geregistreerd, het totaal aantal positief geteste mensen op het virus komt daarmee op 48.461.

13.28

Een grote teleurstelling voor horecaondernemer Richard Keller van café De Pomp in Baarle-Nassau. Hij ontving twee keer een melding dat op zijn terras niet werd voldaan aan de anderhalvemeterregel. Om te voorkomen dat hij een boete krijgt van vierduizend euro, heeft hij besloten zijn zaak te sluiten. En dat terwijl hij zo blij was dat De Pomp 1 juni weer open mocht. “Ik kan het nog geen plek geven. Het is ellendig”, vertelt Richard.

12.56

Alle met het coronavirus besmette nertsenbedrijven in onze provincie zijn geruimd. Dit laat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vrijdagochtend weten. Het gaat dan in totaal om elf bedrijven in Oost-Brabant. Zaterdag werd in Deurne begonnen met het ruimen van het eerste bedrijf. Vrijdag is een bedrijf in het Limburgse Castenray, vooralsnog, als laatste aan de beurt

11.38

Er liggen op dit moment 53 mensen met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van de Regionaal Overleg Acute Zorg. Woensdag waren dat er 63. Er liggen daarnaast dertien mensen met COVID-19 op de intensive care (ic) in Brabant. Dat is een patiënt minder dan vorige week.

Verder liggen er nog 33 ‘coronaverdachten’ in de verpleegafdelingen. Dat waren er woensdag 34. Op de ic gaat het om één verdachte. In de afgelopen twee dagen is er één patiënt overleden.

11.23

De Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is verbaasd over de actie van horecaondernemers in uitgaansstraat Stratumseind, die donderdag massaal besloten de deuren te sluiten uit angst voor boetes. Ruud Bakker van KHN: "Na vijf waarschuwingen krijg je een boete, en terecht."

10.27

Vanaf vandaag is de 'binnenhaven' van Attractiepark DippieDoe weer open voor bezoekers. Daarmee is het volledige attractiepark weer beschikbaar voor bezoekers. De binnenhaven was tot voor kort gesloten in verband met de richtlijnen van het RIVM.

09.52

09.13

Uit een eerste onderzoek van onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven blijkt dat het kan lonen om kunstmatige intelligentie (ook wel artificial intelligence of AI genoemd) in te zetten voor het beoordelen van longfoto's van patiënten met OVID-19.

Aan de hand van röntgenlongfoto’s kan AI even goed voorspellen of iemand longafwijkingen heeft, als radiologen. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Radiology.

07.15

Een groot deel van de coronapatiënten die thuis hebben gezeten, heeft bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 patiënten geven zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat melden het Longfonds en kenniscentrum CIRO na een peiling onder 1622 mensen met klachten na corona.

05.00

Het reproductiegetal dat aangeeft hoeveel andere personen een coronapatiënt in Nederland besmet, groeit weer langzaam boven de één uit. Dat zegt Jacco Wallinga, de belangrijkste modellenmaker van het RIVM, in een interview met Trouw. Hij vreest daarom voor een opleving van het coronavirus.

Het 'meest aannemelijke' reproductiegetal schommelde eind mei rond de 1: even kwam het iets boven de 1 uit, daarna weer iets eronder. Nu lijkt het erop dat het aantal besmettingen weer zal toenemen, aldus Wallinga. Een stijging van het getal was vanwege de versoepelde maatregelen ingecalculeerd.

03.30

Sekswerkers doen vrijdag uit de doeken hoe zij denken corona-veilig weer aan het werk te kunnen. Ze willen maandag alweer beginnen en niet pas 1 september, zoals de overheid wil. Ze lichten in Nieuwspoort in Den Haag hun plannen en wensen toe.

Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, kondigt verder aan dat later op de dag achter de ramen in Den Haag en in andere raamgebieden 'van alles te zien' zal zijn. "De gordijnen gaan eindelijk weer open."