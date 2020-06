Coronanieuws: 'Waarschuwing voor opleving virus door stijging besmettingsfactor'

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

09.13 Uit een eerste onderzoek van onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven blijkt dat het kan lonen om kunstmatige intelligentie (ook wel artificial intelligence of AI genoemd) in te zetten voor het beoordelen van longfoto's van patiënten met OVID-19.

Aan de hand van röntgenlongfoto’s kan AI even goed voorspellen of iemand longafwijkingen heeft, als radiologen. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Radiology.