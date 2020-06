Eindhoven waarschuwde al zeven kroegen over naleven coronamaatregelen

Op Stratumseind in Eindhoven oogt het al snel vol (foto: Hans Janssen).

De gemeente Eindhoven verstuurde de afgelopen dagen zeven 'vriendelijke brieven' aan horecaondernemers, omdat de coronamaatregelen niet goed nageleefd werden. Veel kroegen in de uitgaansstraat Stratumseind sloten daarop de deuren uit angst dat na de waarschuwingen een boete volgt.

Als reactie op de sluiting meldt de gemeente vrijdag dat ze over het algemeen juist tevreden zijn over de samenwerking met de horeca. Volgens de gemeente zijn de brieven die verstuurd zijn dan ook geen formele waarschuwing. "We zijn niet te streng geweest", zegt wethouder Monique List over het versturen van de brieven.

Ondanks de angst die er heerst onder een aantal ondernemers zegt de wethouder geen spijt te hebben van de brieven. "Er is nog geen boete opgelegd of waarschuwing gegeven. Het is alleen nog maar een brief naar een aantal ondernemers om hen erop te attenderen dat als het niet beter gaat er een formele waarschuwing kán komen."

'Al eerder snel beboet'

Tom van Bussel van de gezamenlijke horeca op het Stratumseind ziet dat anders: "In het verleden is het Stratumseind wel vaker snel beboet, een ondernemer hier denkt al snel: is het het mij wel waard om een boete te krijgen?"

Hij denkt dat de kroegen ook dit weekend dicht blijven. Het merendeel van de café's in de uitgaansstraat blijft gewoon open.

Uitbater Arjen Bouter legt uit wat het probleem precies is:

'Boetes terecht'

De Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet eerder aan Omroep Brabant te weten verbaasd te zijn over de actie van de ondernemers om de kroegen 'preventief' te sluiten.

Volgens KHN zijn de afspraken met gemeente heel redelijk. Zo krijgen ondernemers eerst vijf waarschuwingen voordat er een boete volgt.

Helmond waarschuwde tien keer

De zeven café's die een 'vriendelijke brief' ontvingen werden volgens de gemeente eerder al twee keer door handhavers aangesproken.

Ook in andere gemeenten wordt gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen. Voor zover bekend zijn nog nergens boetes uitgedeeld, maar de gemeente Helmond waarschuwde tien ondernemers dat ze beter op moeten letten.