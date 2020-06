Coronanieuws: minister Hugo de Jonge looft inzet in Brabant, show Hans Teeuwen wisselend ontvangen

Minister Hugo de Jonge, tijdens zijn bezoek aan het ziekenhuis in Tilburg (foto: Omroep Brabant).

Al maanden brengen we je dagelijks alle belangrijkste nieuwsfeiten omtrent de coronacrisis; deze zondag kun je er ook op rekenen.

De voornaamste feiten op een rij:

Nederland koopt honderdduizenden doses nog onaf Brits coronavaccin .

De voorbije 24 uur zijn vier coronapatiënten overleden aan de gevolgen van het virus, maakte het RIVM zaterdag bekend.

Negen mensen werden in dat tijdvak met coronaverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis.

10.30

Het schrappen van de meeste reisbeperkingen die wegens het coronavirus zijn ingesteld, brengt de klanten niet snel terug bij de Europese luchtvaartmaatschappijen. Deze maand bieden luchtvaartmaatschappijen in Duitsland bijvoorbeeld slechts 14 tot 15 procent van hun capaciteit aan en dat is volgens voorzitter Matthias von Randow van de vereniging van de Duitse luchtvaart "een moedig aanbod". Hij denkt dat de vraag slechts stap voor stap zal stijgen en dat het belangrijk én verantwoord is dat de reisbeperkingen wereldwijd snel worden ingetrokken.

09.20

Normaal gesproken was het deze zondag een drukte van belang geweest in Boxmeer, maar de jaarlijkse Vaartprocessie is afgelast. De mis, die hier bij traditie aan voorafgaat, is wel doorgegaan. De viering is met veel minder mensen dan gebruikelijk zaterdagavond opgenomen. De integrale uitzending wordt, afgewisseld met historische fragmenten, vanaf elf uur uitgezonden op Omroep Land van Cuijk.



08.40

'Smerige Spelletjes', de coronaconference van Hans Teeuwen die zaterdagavond te zien was op NPO3, trok slechts 265.000 kijkers. Voor zijn voorstelling werden bij hem thuis in Amsterdam twaalf uur opnamen gemaakt. De cabaretier uit Budel vertelde onder meer hoe lastig het is om de dagen door te komen als je niet kunt gaan werken of als je een alternatief zoekt voor een bezoek aan een prostituee. De reacties op Twitter lopen uiteen van 'puberaal' tot 'fenomenaal'.

08.00

Je moet wat nu er zoveel evenementen niet doorgaan. Wat is de mooiste sportwedstrijd ooit? Die vraag wordt zondagmiddag op NPO Radio 1 beantwoord in de uitzending van NOS Langs de Lijn. Journalisten, sportprominenten en vooral luisteraars hebben een top 10 samengesteld. Hiertoe behoren de gouden race van Pieter van de Hoogenband uit Geldrop op de 200 meter vrije slag tijdens de Olympische Spelen van 2000, de halve finale op het EK voetbal van 1988 tussen het Nederlands voetbalelftal en Duitsland en de finale WK handbal voor vrouwen in 2019 tussen Nederland en Spanje.

23.30

Minister Hugo de Jonge is vol lof over de samenwerking in Ziekenhuis Bernhoven in Uden en in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij zei dit zaterdagavond laat in het tv-programma Op1. De bewindsman vond het geweldig hoe mensen van verschillende disciplines zich verdienstelijk hebben gemaakt op de corona-afdelingen. De Jonge vertelde ook dat het kabinet met acht partijen in gesprek is over mogelijke vaccins tegen het coronavirus.