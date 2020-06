Strijd tegen het water wordt steeds vaker strijd tegen de droogte: 'Elke druppel telt'

Watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel pleit voor een 'watertransitie'.

Waterschade merk je meteen, maar droogte is een sluipmoordenaar waardoor grondwaterstanden steeds verder zakken. En over dat laatste maakt watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel zich grote zorgen. Hij pleit zondag in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant daarom voor een 'watertransitie'. De cultuur van water afvoeren, waar waterschappen sinds jaar en dag op zijn gericht, 'moet veranderen', stelt hij.

Het gebied waarover waterschap De Dommel gaat, is gericht op het afvoeren van water. "Water wordt immers in de waterhuishouding van Nederland als de vijand gezien", zo legt De Ridder uit. Waardoor water vasthouden veel te weinig wordt gedaan.

De watertransitie betekent volgens hem enerzijds strijden tegen het water wanneer dat nodig is. Maar aan de andere kant water juist ook de ruimte geven. "Want op de lange termijn hebben we problemen met droogte en niet met extreem weer en wateroverlast", benadrukt De Ridder. Het gaat wat hem betreft om de balans.

'Elke druppel telt'

En dus deed het waterschap onlangs een oproep aan iedereen om, 'in overleg en met beleid', sloten en beken te blokkeren met zandzakken en planken om het water vast te houden. Op de 'goede plekken de goede maatregelen nemen' om water op te vangen, legt de watergraaf uit. "Waarbij elke druppel telt. Iedere druppel moet in het gebied blijven."

Dit betekent volgens hem voor waterschap De Dommel ook dat nu moet worden begonnen met het gebied anders in te richten. Een 'systeemverandering' die een lange adem zal vergen, zo weet hij. "Daar gaat zeker een generatie overheen voordat je daar bent."

Bekijk hier heel het gesprek met Erik de Ridder in KRAAK:

