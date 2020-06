Opnieuw een verdachte aangehouden na steekpartij in Boxmeer

Een man raakte ernstig gewond bij een steekpartij in Boxmeer

De politie heeft zondagavond een tweede man aangehouden in verband met de steekpartij in Boxmeer afgelopen zaterdag. In een huis aan de Steenstraat werd toen een ernstig gewonde man gevonden, na een melding van een steekpartij.

Janneke Bosch Geschreven door

De man die nu is aangehouden, is een andere bewoner van het pand aan de Steenstraat. De politie kwam hem op het spoor na verder onderzoek. Hij wordt ervan verdacht gestoken te hebben, meldt de politie.

Op zaterdagavond werd ook al een man aangehouden die in hetzelfde huis woont. Die man is inmiddels weer vrijgelaten.

De steekpartij gebeurde zaterdag rond half zes in de middag. Agenten kwamen af op een melding en vonden het slachtoffer. Er kwamen veel hulpdiensten op af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning aan de Steenstraat is nog onduidelijk.

