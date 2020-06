Crystal meth-lab gevonden in Zundert, drie aanhoudingen

Drie verdachten zin opgepakt. (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

De politie heeft maandagavond een actief crystal meth-lab gevonden in een loods aan de Achtmaalseweg in Zundert. Drie personen zijn opgepakt, zo meldt de politie dinsdagochtend.

Agenten gingen maandagavond rond elf uur naar het adres net buiten Zundert, nadat de politie was getipt. Zij roken een sterke amfetaminegeur.

Een politiewoordvoerder spreekt van 'een groot lab'. Over de identiteit van de verdachten wilde de politie niets kwijt. Volgens buurtbewoners is een van de verdachten de Belgische bewoner van de gerenoveerde woonhuis op het terrein.

De drie verdachten zitten nog altijd vast voor onderzoek.

De loods is na de ontdekking bewaakt en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) gaat het lab later op dinsdag ontmantelen. Rond het middaguur is een doorzoeking begonnen.

Het zicht wordt ontnomen door bomen en een hoge heg.

Lab in de buurt

Niet ver van dit lab, is vorig jaar zomer ook al een crystal methlab gevonden. Dat lab zat net over de grens bij de Belgische plaats Wuustwezel. Het spoor liep naar Nederland. Die verdachten zijn intussen veroordeeld.

In Brabant worden vrij weinig crystal methlabs gevonden. De bekendste was vorig jaar mei ontdekt op een boot in Moerdijk. En een jaar eerder vond de politie een methlab in Lage Zwaluwe.

Crystal meth is een sterk verslavende harddrug. De drugs zie je meestal als heldere brokken kristal die op ijs lijken. Het middel kan ernstige hersenschade veroorzaken.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ontmantelt het lab dinsdag. (foto: Perry Roovers/SQ Vision)