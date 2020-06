Coronanieuws: kabinet denkt aan versimpeling coronaregels

Tilburgse Kermis (archieffoto)

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant gaat het in totaal om 9637 Brabantse besmettingen, dat zijn er 22 meer dan dinsdag

In de afgelopen 24 uur zijn er 119 mensen in heel het land positief getest op COVID-19.

Er liggen 53 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 13 op intensive cares

21.15

Studentenorganisaties zijn tegen het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) om studenten in de spits te weren uit het ov. Ook zijn ze tegen de plannen om in de avonduren en het weekend colleges te geven. Dat schrijven studentenpartijen in een gezamenlijke brief aan de onderwijsminister en aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

19.50

Het kabinet overweegt de coronaregels te versimpelen, waarbij de 1,5 meter afstand de kern blijft vormen van het beleid. Ingewijden zeggen na berichtgeving door RTL Nieuws dat het overgaan op eenvoudigere regels een van de 'denkrichtingen' is die op tafel ligt.

Binnen zouden de regels in veel gevallen dan beperkt kunnen blijven tot de 1,5 meter afstand en het aantal aanwezigen. Buiten is alleen de afstand misschien wel afdoende. Bronnen benadrukken dat hierover nog niets politiek is besloten en alle opties open liggen.

Het Outbreak Management Team brengt volgende week advies uit, in de aanloop naar voorlopig de laatste crisisbijeenkomst van ministers. Onder meer op basis daarvan zal het kabinet een knoop doorhakken.

19.20

Personenauto's en bedrijfswagens mogen niet 'coronaproof' worden gemaakt door ze te voorzien van doorzichtige schermen tussen bestuurder en bijrijder. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat afgaat op advies van de wegverkeersdienst RDW.

18.00

Huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen opbrengen en hiervoor geen gehoor vinden bij hun verhuurder, kunnen dat vanaf heden melden bij een registratiepunt. Ze kunnen daarvoor terecht bij de Huurcommissie, via internet of telefonisch (070-3754300). Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die zo te weten wil komen hoeveel huurders in de problemen komen

17.00

De Rijksoverheid heeft een dashboard coronavirus gemaakt. Je kunt per regio zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en/of het aantal besmettingen op loopt. Het gaat om een versie die nog in ontwikkeling is. Dat betekent dat er binnenkort meer regionale gegevens bij kunnen komen.

16.15

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 73 mensen met het coronavirus. Dat zijn er vijf minder dan op dinsdag. Na een korte toename daalt het aantal ic-patiënten nu twee dagen op rij.

Het aantal coronapatiënten op de ic's is inmiddels weer gelijk aan het aantal van afgelopen vrijdag. Ook toen lagen daar 73 mensen. Op zaterdag was dit gestegen naar 77, op zondag 79 en op maandag 87. Op dinsdag zakte het aantal naar 78.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de intensive cares 582 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus. Dat zijn er twaalf meer dan op maandag. In totaal liggen 655 mensen op de ic's. Dat zijn er zeven meer dan op dinsdag, maar ruim honderd minder dan gebruikelijk.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is gestegen van 280 naar 289.

14.45

In de afgelopen 24 uur zijn er 119 nieuwe personen in heel het land positief getest op COVID-19. Dat meldt het RIVM. Vier mensen zijn vanwege het virus in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Er zijn 4 personen aan de ziekte overleden sinds gisteren, zo meldt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot 49.204. Het dodental staat inmiddels op 6074.

In Brabant gaat het in totaal om 9637 Brabantse besmettingen, meldt het RIVM. Dat zijn er 22 meer dan dinsdag.

Grafiek van het aantal coronadoden:

12.52

De cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn vergelijkbaar met de laatste cijfers (maandag). Er liggen 53 positief geteste patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 13 op de intensive care. “Dat is een hele lichte stijging. Daar kun je geen conclusies uit trekken”, zegt een woordvoerder. Er is sinds maandag één patiënt overleden. Daarnaast liggen er nog vijftig mensen in het ziekenhuis die verdacht worden van een coronabesmetting, van wie vijf op de ic.

11.23

Zijn wereld stond al op z’n kop door een pasgeboren baby. Toch werkte Jordy Sweep uit Tilburg ook nog eens een plan uit om de horeca en zorg in zijn stad te helpen en dat plan werd nationaal nieuws. Dinsdag werd in Tilburg een van de laatste cheques aan zorgpersoneel uitgereikt: een cheque van anderhalve meter, natuurlijk.

10.12

Als de overheid het aantal bedden op de intensive cares structureel wil uitbreiden om een tweede golf van het coronavirus op te vangen, kan dit ten koste gaan van de acute zorg voor andere patiënten. Daarvoor waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). "De coronacrisis mag geen excuus zijn voor onevenwichtige afwegingen tussen publieke waarden", aldus de raad in een advies aan de Tweede Kamer.

09.03

Het aantal nieuwe meldingen van ziekteverzuim is in de afgelopen maanden flink gedaald na een coronapiek van dertig procent in maart. Volgens arbodienstverleners Arboned en HumanCapitalCare lag het aantal verzuimmeldingen in april en mei circa veertig procent lager dan gebruikelijk in deze periode.

Arboned en HumanCapitalCare zeggen wel dat het langer duurt voordat iemand weer is hersteld omdat langer wordt uitgeziekt. Ze waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is daarom van groot belang, aldus de organisaties.

08.15

Liever niet, maar als het moet dan gaan de renners van Jumbo-Visma twee weken in quarantaine voordat zij eind augustus aan de Tour de France beginnen. De Nederlandse wielerploeg met als een van de kopmannen Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft een accommodatie gehuurd in het Franse Tignes waar in juli een eerste hoogtestage wordt gehouden.

"We hebben die locatie vastgelegd tot aan de Tour, dus we zijn voorbereid op een eventuele quarantaine", zegt Merijn Zeeman in een podcast op de website van de ploeg. De sportief directeur noemt het 'eigenlijk onwenselijk, bijna niet-realistisch', maar de ambities winnen het. "De Tour staat boven alles, als het een voorwaarde is voor deelname dan moet het maar."

06.40

Dat de vraag naar vliegtickets door de coronacrisis behoorlijk is afgenomen, moet er niet toe leiden dat deze tegen 'dumpprijzen' worden verkocht, vindt coalitiepartij D66. Daarom moet er volgens de partij een minimumprijs komen.

"Iedereen snapt dat het eigenlijk niet kan om voor een tientje naar Thessaloniki te vliegen", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. "Met een eerlijke minimumprijs voor vliegen, krijgt ook de trein een eerlijke kans." De minimumprijs zou rond de 35 euro moeten liggen.

06.00

Drugsgebruik is tijdens de lockdown in ons land gelijkgebleven of zelfs gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een meting van wateronderzoeksinstituut KWR, zo schrijft De Volkskrant. Vooral in Amsterdam nam het gebruik van cocaïne en xtc spectaculair af. In Utrecht en de regio Eindhoven bleef het drugsgebruik grotendeels gelijk.

Het KWR voert een jaarlijkse ¡rioolwatermeting uit in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, plus omliggende kleine gemeenten van Eindhoven. Samen geven de metingen een indicatie over het drugsgebruik van 1,5 miljoen mensen in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd in de week van 18 tot en met 24 maart 2020, vlak na de door premier Rutte afgekondigde lockdown.

05.00

Als iemand positief getest wordt op het coronavirus, is het vaak lastig te achterhalen waar iemand besmet is geraakt met het virus. Dat zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw in het Algemeen Dagblad. "Als iemand aangeeft: ik ben op visite geweest, gaan fietsen en ik heb op een terrasje gezeten, dan kun je niet zeggen waar de bron zit", geeft hij aan.

Er zijn volgens hem maar enkele mogelijkheden waarbij je dat wel zeker weet: bijvoorbeeld als iemand veertien dagen binnen is gebleven en maar één keer naar buiten is geweest. In Nederland wordt in tegenstelling tot andere landen niet landelijk bijgehouden waar mensen precies besmet raakten, stelt de GGD-directeur. "Dat gebeurt wel op gemeenteniveau. Maar een landelijke registratie is er niet, omdat je de bron in de meerderheid van de gevallen niet weet.

04.30

Een ruime meerderheid van de middelbare scholen hoopt na de zomervakantie de deuren weer volledig te kunnen openen. Dat staat in een ledenpeiling onder 146 schoolbesturen door de VO-raad waar het Algemeen Dagblad over schrijft.

De scholen in de peiling vertegenwoordigen ongeveer driekwart van de leerlingen. Het kabinet komt volgende week woensdag met nieuwe informatie over hoe middelbare scholen na de zomervakantie verder kunnen. De scholen zijn dan drie weken open. Omdat leerlingen onderling ook 1,5 meter afstand moeten houden, kan op de meeste scholen slechts een kwart van de scholieren per dag aanwezig zijn.

03.30

De Europese voetbalbond UEFA neemt vandaag een aantal beslissingen die voor duidelijkheid moeten zorgen over het programma voor de komende maanden. In een online vergadering wordt onder meer besloten hoe het seizoen in de Champions League en Europa League moet worden afgemaakt. De Nederlandse clubs zijn vooral benieuwd hoe het programma voor de Europese toernooien van volgend seizoen eruit komt te zien.

03.30

Honderden touringcars rijden vandaag richting Den Haag. De busondernemingen protesteren omdat ze vinden dat ze de dupe zijn van het coronabeleid van het kabinet. De regels voor toerbussen zijn strenger dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart, klaagt Koninklijk Nederlands Vervoer.

"Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden", aldus de werkgeversorganisatie, die het protest mede organiseert.

03.30

Kermisexploitanten staan vandaag in de rechtbank Den Haag tegenover de Nederlandse overheid. In een kort geding eisen ze dat de kermis eerder open mag dan 1 september. In verband met de coronamaatregelen mogen kermissen niet open voor die datum.

Afgelopen week demonstreerden al zo'n duizend kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag omdat ze het niet eens zijn met die maatregel. Ze noemen het vreemd dat bijvoorbeeld een pretpark wel onder voorwaarden open mag, maar de kermis niet.

02.50

Curaçao heeft sinds dinsdag de verplichte quarantaine ingekort van veertien dagen naar acht dagen. Volgens de regering van het eiland kan dat zonder dat er grote risico's ontstaan. Op het eiland is dinsdag de 23e coronabesmetting geregistreerd.