Nieuwe beelden van heftige vechtpartij in Den Bosch opgedoken

Nieuwe beelden schetsen een nog beter beeld van de vechtpartij.

Een vrouw die met een riek op een voordeur begint in te hakken, zo startte de enorme vechtpartij afgelopen weekend aan De Orthen in Den Bosch. Op nieuwe beelden in het bezit van Omroep Brabant blijkt de burenruzie vele malen heftiger te zijn dan uit eerdere opnames al bleek.

Na de actie van de vrouw verschijnen al snel mannen met helmen op voor de woning. Ze hebben een riek en ijzeren staven bij zich en beginnen in te slaan op meerdere mensen die uit de woning naar buiten komen.

Hoofdwond

Te zien is onder meer hoe iemand met een riek wordt gestoken. Een andere man loopt een hoofdwond op omdat hij met een ijzeren staaf geslagen wordt. De video laat nog meer dan het eerdere filmpje zien hoe enorm heftig de vechtpartij was.

Er zou een link zijn tussen de Bossche groepsverkrachtingszaak die vorig jaar aan het licht kwam en de vechtpartij. De vrouw die in het huis op de video woont meldde eerder aan Omroep Brabant dat haar buren haar er van verdenken de verdachten bij de politie verlinkt te hebben.

Bekijk hier de nieuwe beelden:

