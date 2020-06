'Ze denken dat ik die jongens heb verraden', gefilmde burenruzie gelinkt aan groepsverkrachting

Een beveiligingscamera legde de ruzie vast.

De burenruzie in Den Bosch waar zaterdag vijf mensen bij werden opgepakt, komt voort uit een conflict dat al jaren speelt. Er is ook een link met de zaak van de groepsverkrachting die eind vorig jaar aan het licht kwam. Een vrouw die bij de ruzie betrokken was wordt er door haar buren, familie van verdachte Boy M., van beschuldigd de zaak bij de politie gemeld te hebben, zo vertelt ze aan Omroep Brabant.

Tijdens het conflict op zaterdagavond aan De Orthen in 's-Hertogenbosch werd een voordeur vernield en raakte een man gewond. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe de ruzie binnen de kortste keren volledig uit de hand loopt:

Conflict speelt al jaren

Uit documenten in het bezit van Omroep Brabant, blijkt dat het conflict al jaren speelt. De buren zaten op het moment van de ruzie in een mediation-traject van de gemeente 's-Hertogenbosch. Zo'n traject is bedoeld om conflicten op te lossen, zonder tussenkomst van een rechter.

De ruzie ging in eerste instantie over camera's die door beiden buren geplaatst waren om de omgeving in de gaten te houden. Er zijn meerdere aangiftes gedaan van scheldpartijen, belediging en het verdraaien van camera's op elkaars terrein.

Groepsverkrachting

Opvallend is de link met de groepsverkrachting, waarover eind vorig jaar vanalles aan het licht kwam. De groepsverkrachting zou plaatsgevonden hebben in de 'chillruimte' van de woning naast het huis dat op de beelden te zien is. Er werden acht mensen opgepakt, van wie er vijf nog vast zitten. Vrijdag staan ze terecht. Onder hen Boy M., de jongen die een garagebedrijf bij de woning aan De Orthen runde.

Volgens de buurvrouw heeft de arrestatie van Boy M. de ruzie erger gemaakt. Ze zou een appje hebben gekregen waarin staat dat er 'jongens onschuldig vastzitten' door haar toedoen. Ze zou 'leugens over de familie vertellen'. Het appje eindigde met de woorden: 'Heel Den Bosch praat er over, jullie kunnen rustig achterom kijken.' Daarop is aangifte gedaan van belediging.

'Ge kent me wel'

Ook zou een ander familielid gebeld zijn door een vrouw die haar naam noemde en vervolgens zei: "Ge kent me wel." In de aangifte verklaart de man zeker te weten dat de vrouw die hem belde de moeder van Boy M. is. 'Hij kent mijn buurvrouw, daarom weet ik zeker dat zij het is.'

Het bewuste appje.

Contactverbod

"Ze denkt dat ik die jongens heb verraden, dat roepen ze ook steeds", vertelt dat de buurvrouw aan Omroep Brabant. "Maar dat is niet zo. Ik weet helemaal niks van die zaak en heb er al helemaal niet met de politie over gesproken." Ze zegt dat Boy vroeger vaak bij haar over de vloer kwam: "Daarom vind ik het ook zo erg wat er gebeurd is, mijn moederhart huilt."

Uit een mailwisseling met het mediation-team dat de buren begeleidde, blijkt dat beide buurvrouwen een contact- en gebiedsverbod opgelegd hebben gekregen. Opvallend: de moeder van Boy M. kreeg eerder ook al zo'n verbod omdat ze meisjes bedreigd zou hebben met als doel een aangifte tegen haar zoon te voorkomen.

'Kerel in Maserati met geweer'

De moeder van Boy M. laat aan Omroep Brabant weten dat de ruzie niet over haar zoon ging, maar over een omgevallen schutting. "En over een kerel in een Maserati met een geweer, die hier zaterdag voor de deur stond."

Volgens haar is de man gestuurd door haar buurvrouw. "Waarom weet ik ook niet, ik ben snel naar binnen gevlucht." Later ontstond de vechtpartij.

