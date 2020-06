Na regen komt... hitte: 'Zou zomaar een hittegolf kunnen worden'

Na het noodweer van de afgelopen dagen, zijn er tropische temperaturen op komst. Maar dat heeft wel tot gevolg dat ook de overlast van muggen zal toenemen. De combinatie vochtigheid en warmte is namelijk ideaal voor het voortplanten van deze insecten.

Volgens Alfred Snoek van Weerplaza moeten we vanaf volgende week dinsdag rekening houden met 'een reeks dagen van 30 graden of meer'. "De temperatuur kan zomaar tot en met volgende week vrijdag zo hoog blijven. We zouden dus zomaar van een hittegolf kunnen spreken. Maar dan moet de huidige verwachting wel helemaal uitkomen en het is nu nog te vroeg om dat met zekerheid kunnen te zeggen."