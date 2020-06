Tunnels die door de hevige regen veranderen in een badkuip: 'Het is onvermijdelijk'

De Henri Dunanttunnel in Helmond liep volledig onder water (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision). vergroot

Woensdagavond was het weer zo ver, de Henri Dunanttunnel in Helmond veranderde door de hevige regenval in een soort troebel zwembad. Dat gebeurde al vaker, de tunnel dankt er zelfs de bijnaam 'de badkuip' aan. Dat kun je proberen te voorkomen, maar de kans dat het weer mis gaat is altijd aanwezig. Dat merkten ze ook al in Eindhoven waar de tunneltjes rond het station eens in de zoveel tijd onderlopen.

Voor ramptoeristen was het woensdagavond genieten in Helmond, waar de ene na de andere auto zich vastreed in de beroemde badkuip. Het ging al meerdere keren mis op deze plek, die duidelijk niet bestand is tegen te veel water in een korte tijd.

Eindhovense tunnels

In Eindhoven kennen ze het. Daar stonden de Vestdijktunnel , de Elisabethtunnel en de Boschdijktunnel ook al meerdere keren compleet onder water door de regenval.

Bij de Boschdijktunnel besloot de gemeente eerder de putdeksels van het riool te vervangen waardoor ze bij extreme regenval niet meer omhoog konden komen. Hierdoor bleef de tunnel tijdens een volgende extreme regenbui warempel droog.

In 2016 werd dezelfde truc toegepast in de Elisabethtunnel, maar in 2017 stond de fietstunnel bij het station toch weer ouderwets onder water omdat er te veel regen viel.

Onvermijdelijk

Is er dan niks aan die vollopende tunnels te doen? De gemeente Helmond laat weten dat overlast bij heftige weersomstandigheden nooit helemaal te voorkomen is: "Het is onvermijdelijk dat er bij extreme buien zoals die van woensdagavond, op sommige plekken overlast is. De Henri Dunanttunnel is zo’n plek."

De vraag is ook of je dure aanpassingen aan het riool wil doen, want hoe erg is die overlast van 'de badkuip' eens in de zoveel tijd? De gemeente: "We maken altijd de afweging tussen de investering die nodig is en de mate van overlast die acceptabel is."

Klimaatstresstest

Tegelijkertijd kan de natuur met de huidige droogte juist wel wat water gebruiken, dus dat wil je niet allemaal in het riool laten lopen.

Vast staat dat door de klimaatverandering het aantal hoosbuien niet af zal nemen. In Helmond presenteren ze eind dit jaar de maatregelen die voortvloeien uit de klimaatstresstest, de test die gemeenten gedaan hebben om te kijken hoe goed ze voorbereid zijn op extreem weer. Misschien horen we dan hoe het verder gaat met de badkuip.

