Patiënten mijden het ziekenhuis uit angst voor corona

De ziekenhuizen moeten leren omgaan met corona. Dat zegt arts-microbioloog Peter Schneeberger van Bernhoven in Uden. “Corona gaat niet meer weg. Het wordt gewoon een stukje van ons.” Nu de eerste coronapiek achter ons ligt, is de gewone zorg in de Brabantse ziekenhuizen weer voor 80 tot 90 procent opgestart. Nieuwe uitdaging: patiënten die uit angst wegblijven.

Bernhoven wordt in maart zwaar getroffen omdat er een grote corona-uitbraak is in de regio Uden. Al snel overspoelen ernstig zieke patiënten het ziekenhuis. Met hulp van buitenaf redt Bernhoven het. Nu is het er weer relatief rustig, maar wacht de volgende klus: het ziekenhuis coronaproof maken.

“We moeten kijken wat we hebben geleerd: hoe kunnen we het ziekenhuis zo inrichten dat we kunnen omgaan met corona”, vraagt microbioloog Schneeberger zich hardop af. “Nou, daarvoor hebben we heel standaard maatregelen, zoals strenge hygiëne. We moeten een ziekenhuis runnen op een manier dat het infectierisico zo klein mogelijk is.”

"Een buschauffeur loopt ook risico op een ongeluk. "

Schneeberger heeft ervaring als tropenarts en is vaker geconfronteerd met allerlei nieuwe ziekten. Hij kijkt er redelijk nuchter naar. “Ik herinner me collega’s die zich zorgen maakten bij de uitbraak van AIDS. Toen zeiden artsen: ik wil weten of deze patiënt aids heeft. Bij iemand met aids zouden ze dan extra handschoenen aandoen en voorzichtiger opereren. Maar je moet altijd maximale veiligheidsmaatregelen nemen. Nu vragen we nooit meer: heb je aids?”

Voorzichtigheid blijft geboden, zeker nu er nog geen medicijn of vaccin is. Tot die tijd moet het ziekenhuispersoneel aanvaarden dat er een risico is, zegt Schneeberger. “Een buschauffeur loopt ook risico op een ongeluk. Dat kun je niet tot nul reduceren, maar er zijn wel allerlei maatregelen die de kans hierop verkleinen.”

Bernhoven traint het personeel om zich te wapenen tegen die angst. “We vertellen hen ook dat je geen zorg kunt leveren zonder risico te lopen.” Ook hier vergelijkt de microbioloog het met andere ziekten. Schneeberger: “Bij een patiënt met verdenking van tuberculose (tbc), waar je ook dood aan kunt gaan, gaan medewerkers gewoon met een mondkapje naar binnen en doen ze hun ding. Als iemand een coronaverdenking heeft, zijn zij veel bezorgder.”

Arts-microbioloog Peter Schneeberger van Bernhoven. vergroot

Op dit moment nemen Brabantse ziekenhuizen wekelijks slechts enkele nieuwe coronapatiënten op. Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is de gewone zorg voor andere patiënten voor een groot deel weer opgestart.

“De achterstand is een serieus probleem."

Toch blijven de achterstanden enorm. Door corona kwam de reguliere zorg voor zo’n 40.000 tot 45.000 Brabanders stil te staan. De ziekenhuizen proberen die achterstand nu weg te werken. “Maar dit aantal is nog niet echt gedaald”, zegt een ROAZ-woordvoerder. “Het is een serieus probleem. We weten pas over enige tijd in hoeverre het gaat lukken de wachtlijsten weg te werken.”

Nu de reguliere zorg is opgestart, merken de ziekenhuizen dat sommige mensen wegblijven. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is met huisartsen op zoek naar de ‘verdwenen patiënt’. Ook in Bernhoven kennen ze het probleem. “Er zijn nog veel mensen bang om naar het ziekenhuis te komen”, vertelt Schneeberger. “We moeten duidelijk maken dat het hier veilig is. En misschien moeten we tegelijkertijd ook nadenken over het gebruik van andere mogelijkheden, zoals afspraken via videocalls.”

Ziekenhuis Bernhoven legt uit hoe een bezoek er nu uitziet:

