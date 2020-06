Dodelijke hoeveelheid fentanyl in schuur: huis in Eindhoven half jaar op slot

De plastic zak waarin fentanyl zat. (Foto: Openbaar Ministerie) vergroot

Burgemeester John Jorritsma heeft een huis aan de Imstenrade in Eindhoven voor een half jaar gesloten. Dat maakte de gemeente Eindhoven vrijdag bekend. In februari werd in de schuur van de 42-jarige bewoner ruim een kilo van de uiterst gevaarlijke en verslavende stof fentanyl gevonden.

In het huis vond de politie bovendien wapens en munitie, kleding van motorclub Satudarah en twee jammers (stoorzender van mobiele telefoon- en internetverkeer).

Tussen tuingereedschap en kinderspullen

De Eindhovenaar bewaarde 1320 gram fentanyl in een plastic zak die tussen tuingereedschap en kinderspullen in een stellingkast lag. De werking van verslavende stof is te vergelijken met die van morfine, maar dan wel tachtig keer sterker.

Het was, voor zover bekend, voor het eerst dat zo'n grote hoeveelheid fentanyl is gevonden in Nederland. Het wordt gebruikt in de medische wereld als verdovingsmiddel en pijnstiller. Een zeer kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn.

