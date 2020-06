Jongen bespuugt agent na overdosis drugs: ‘Hij had zelfs niet door dat wij van de politie zijn’

De agressieve en luidruchtige jongeren die zaterdagmiddag het skatepark aan de Oosterplas in Den Bosch onder invloed van drugs op stelten zetten, zijn tussen de 14 en 18 jaar. Dat laat de politie zondag weten. Vijf van hen hadden verdovende middelen gebruikt. Twee van hen moesten direct naar een ziekenhuis worden gebracht.

De politie werd rond halfvijf zaterdagmiddag gewaarschuwd dat er meerdere jongeren 'compleet van de wereld' waren bij het skatepark. Een van de jongeren wilde iedereen slaan. Een aantal omstanders moest hem in bedwang houden om erger te voorkomen.

Spuugmasker

"Hij had door de hallucinatie zelfs niet door dat wij van de politie zijn", laat een agent weten. "Hij sprak wartaal en werd soms agressief. Het ging zelfs zover dat hij spuugde naar een agent. Die werd net niet werd geraakt in zijn gezicht. Daarop kreeg die jongen een zogenoemd spuugmasker over zijn hoofd.