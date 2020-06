Man (25) opgepakt na heftige burenruzie in Den Bosch

Wachten op privacy instellingen... Een beveiligingscamera legde de ruzie vast. Volgende Vorige vergroot 1/2 Een beveiligingscamera legde de ruzie vast.

De politie heeft maandagochtend een man van 25 opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de heftige burenruzie aan de Orthen in Den Bosch op 13 juni. De man is aangehouden op de Donkse Dreef in Den Bosch.

Rebecca Seunis

Eerder werden al zes anderen aangehouden. Twee Bosschenaren (52 en 62) worden verdacht van poging tot doodslag. Een 21-jarige plaatsgenoot is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en bedreiging. Drie anderen werden eerder al vrijgelaten.

Conflict

De ruzie tussen de twee buren speelt al langer. Omdat beiden als gevolg van het conflict meerdere beveiligingscamera's geplaatst hebben, zijn er vanuit verschillende hoeken beelden van de heftige vechtpartij gemaakt.

De ruzie heeft ook een link met de Bossche groepsverkrachting die eind vorig jaar aan het licht kwam. Een vrouw die bij de ruzie betrokken was, wordt er door haar buren, familie van verdachte Boy M., van beschuldigd dat ze de zaak bij de politie heeft gemeld, zo vertelde ze aan Omroep Brabant.

